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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rusyada-sabotaj-planliyordu-ukraynali-albay-voronic-kievde-olduruldu-1097779358.html
Rusya'da sabotaj planlıyordu: Ukraynalı albay Voroniç Kiev'de öldürüldü
Rusya'da sabotaj planlıyordu: Ukraynalı albay Voroniç Kiev'de öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya'da sabotaj düzenlemekle görevlendirilen üst düzey isimlerden albay Voroniç, Kiev'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
aleksey gonçarenko
rusya
kiev
ukrayna
ukrayna güvenlik servisi
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Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) görevli üst düzey isimlerden Albay İvan Voroniç'in Kiev'de vurularak öldürüldüğünü belirtti. Rusya'da sabotaj planları yaptığı belirtilen Voroniç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.'Rusya'da sabotaj düzenlemekle görevlendirilmişti'Basına yansıyan haberlerde, SBU'nun önde gelen subaylarından biri olduğu vurgulanan Voroniç'in Rusya topraklarında sabotaj düzenlemekle görevlendirildiği ifade edildi.Saldırının bu sabah saatlerinde Kiev'in Goloseyevskiy semtinde düzenlendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rusya-kiev-muharebe-sahasinda-zehirleyici-maddeler-kullaniyor-1097775404.html
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aleksey gonçarenko, rusya, kiev, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, sbu
aleksey gonçarenko, rusya, kiev, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, sbu

Rusya'da sabotaj planlıyordu: Ukraynalı albay Voroniç Kiev'de öldürüldü

12:44 10.07.2025 (güncellendi: 12:47 10.07.2025)
© Sputnik / StringerKiev
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Stringer
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Rusya'da sabotaj düzenlemekle görevlendirilen üst düzey isimlerden albay Voroniç, Kiev'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) görevli üst düzey isimlerden Albay İvan Voroniç'in Kiev'de vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Rusya'da sabotaj planları yaptığı belirtilen Voroniç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'Rusya'da sabotaj düzenlemekle görevlendirilmişti'

Basına yansıyan haberlerde, SBU'nun önde gelen subaylarından biri olduğu vurgulanan Voroniç'in Rusya topraklarında sabotaj düzenlemekle görevlendirildiği ifade edildi.

Saldırının bu sabah saatlerinde Kiev'in Goloseyevskiy semtinde düzenlendiği bildirildi.
Kimyasal silah - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya: Kiev, muharebe sahasında zehirleyici maddeler kullanıyor
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