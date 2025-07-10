https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rusyada-sabotaj-planliyordu-ukraynali-albay-voronic-kievde-olduruldu-1097779358.html

Rusya'da sabotaj planlıyordu: Ukraynalı albay Voroniç Kiev'de öldürüldü

Rusya'da sabotaj planlıyordu: Ukraynalı albay Voroniç Kiev'de öldürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya'da sabotaj düzenlemekle görevlendirilen üst düzey isimlerden albay Voroniç, Kiev'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T12:44+0300

2025-07-10T12:44+0300

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rusya

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ukrayna güvenlik servisi

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Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) görevli üst düzey isimlerden Albay İvan Voroniç'in Kiev'de vurularak öldürüldüğünü belirtti. Rusya'da sabotaj planları yaptığı belirtilen Voroniç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.'Rusya'da sabotaj düzenlemekle görevlendirilmişti'Basına yansıyan haberlerde, SBU'nun önde gelen subaylarından biri olduğu vurgulanan Voroniç'in Rusya topraklarında sabotaj düzenlemekle görevlendirildiği ifade edildi.Saldırının bu sabah saatlerinde Kiev'in Goloseyevskiy semtinde düzenlendiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rusya-kiev-muharebe-sahasinda-zehirleyici-maddeler-kullaniyor-1097775404.html

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aleksey gonçarenko, rusya, kiev, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, sbu