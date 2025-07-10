Rusya'da sabotaj planlıyordu: Ukraynalı albay Voroniç Kiev'de öldürüldü
12:44 10.07.2025 (güncellendi: 12:47 10.07.2025)
© Sputnik / StringerKiev
© Sputnik / Stringer
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Rusya'da sabotaj düzenlemekle görevlendirilen üst düzey isimlerden albay Voroniç, Kiev'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) görevli üst düzey isimlerden Albay İvan Voroniç'in Kiev'de vurularak öldürüldüğünü belirtti.
Rusya'da sabotaj planları yaptığı belirtilen Voroniç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Rusya'da sabotaj planları yaptığı belirtilen Voroniç'in silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
🇷🇺💥🇺🇦Rusya'da sabotaj planlıyordu: Ukraynalı albay Voroniç Kiev'de öldürüldü— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 10, 2025
Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) görevli üst düzey isimlerden Albay İvan Voroniç'in Kiev'de vurularak öldürüldüğünü belirtti.
Rusya'da sabotaj planları… pic.twitter.com/4cQPGDB0Ph
'Rusya'da sabotaj düzenlemekle görevlendirilmişti'
Basına yansıyan haberlerde, SBU'nun önde gelen subaylarından biri olduğu vurgulanan Voroniç'in Rusya topraklarında sabotaj düzenlemekle görevlendirildiği ifade edildi.
Saldırının bu sabah saatlerinde Kiev'in Goloseyevskiy semtinde düzenlendiği bildirildi.
Saldırının bu sabah saatlerinde Kiev'in Goloseyevskiy semtinde düzenlendiği bildirildi.