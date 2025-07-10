https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rus-disisleri-kuala-lumpurdaki-lavrov-rubio-gorusmesi-uzerinde-calisiyoruz-1097770511.html

Rus Dışişleri: Kuala Lumpur'daki Lavrov-Rubio görüşmesi üzerinde çalışıyoruz

Rus Dışişleri: Kuala Lumpur'daki Lavrov-Rubio görüşmesi üzerinde çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Malezya’nın başkenti Kuala-Lumpur’da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında bugün yapılması beklenen ikili görüşme için... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T10:35+0300

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dünya

abd

rusya

sergey lavrov

marco rubio

malezya

asean

ikili görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Kuala-Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısı kapsamında bugün yapılması beklenen Lavrov-Rubio görüşmesiyle ilgili bilgi verdi.Zaharova, görüşmeyle ilgili bir soru üzerine, “Doğruluyorum, böyle bir toplantı üzerinde çalışılıyor” dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın programına göre, Rubio'nun Lavrov ile ASEAN etkinlikleri kapsamında yapacağı görüşmenin bugün saat 13.00'te (TSİ) gerçekleşmesi planlanıyor.Lavrov, ASEAN Dışişleri Bakanları Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere iki günlüğüne Malezya'ya ziyarette bulunuyor. Bakan ayrıca Kuala Lumpur'da Rusya-ASEAN formatında bir toplantı düzenleyecek ve Doğu Asya Zirvesi ile ASEAN Bölgesel Güvenlik Forumu çalışmalarına da katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/aralarinda-6-kadin-ve-5-cocuk-en-az-19-polonyaliyi-bizzat-oldurdu-1097765464.html

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abd, rusya, sergey lavrov, marco rubio, malezya, asean, ikili görüşme