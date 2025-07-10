https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/aralarinda-6-kadin-ve-5-cocuk-en-az-19-polonyaliyi-bizzat-oldurdu-1097765464.html

‘Aralarında 6 kadın ve 5 çocuk en az 19 Polonyalıyı bizzat öldürdü’

‘Aralarında 6 kadın ve 5 çocuk en az 19 Polonyalıyı bizzat öldürdü’

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı milliyetçi çeteler tarafından Polonyalıların toplu olarak katledilmesine ilişkin yeni ayrıntılar içeren... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T08:56+0300

2025-07-10T08:56+0300

2025-07-10T09:02+0300

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FSB, Volhinya’da Polonyalıların toplu olarak katledilmesine doğrudan katılan Ukraynalı aşırı milliyetçi çete OUN-UPA üyesi İvan Vasyuk'un sorgulama tutanağını yayınladı.OUN-UPA'da ‘Güvercin’ lakabını taşıyan İvan Vasyuk'un ifadesine göre, çetenin ‘Karga’ müfrezesi Temmuz 1943 - Ocak 1944'te “Polonya köylerine saldırılarda bulundu, Polonyalıları öldürdü, aralarında sığırları, ekmeği ve diğer ürünlerin olduğu kullanılabilir tüm malları gasp etti".Vasyuk şu ifadeyi kullandı:İnsanların bir kısmını baltalarla vurarak, bir kısmını da bıçaklayarak öldürdüklerini anlatan çete üyesi, Nazilere destek vermeyen Ukraynalılara da acımadıklarını belirterek şunu dedi:Volhinya KatliamıVolhinya Katliamı'nın başlangıcı, Ukraynalı milliyetçilerin Volhinya'nın Paroslya Pervaya köyünde (şu anda Ukrayna'nın Rivne bölgesinin Sarnenskiy ilçesi) en az yüz elli Polonyalıyı öldürdüğü 9 Şubat 1943 olarak kabul ediliyor. Mart-Nisan 1943'te Volhinya'da bulunan Alman yardımcı polis birliklerinden yaklaşık beş bin Ukraynalı firari, militanlara katıldı. Bu dönemden itibaren Polonya köylerine yönelik bir saldırı dalgası başladı.Polonyalı nüfusun imhası Haziran 1943'e kadar neredeyse tüm Volhinya bölgesini kapsadı. Daha sonra UPA'nın Volhinya’daki bölgesel merkezi tarafından 16-60 yaş arasındaki Polonyalı erkek nüfusun ortadan kaldırılmasına yönelik büyük bir katliam gerçekleştirilmesi için gizli bir direktif verildi. Volhinya Katliamı, 11 Temmuz 1943'te yaklaşık 150 Polonya köyünün Ukraynalı militanlar tarafından bir günde saldırıya uğramasıyla doruğa ulaştı. Sadece Temmuz 1943'te en az 530 Polonyalı yerleşim yeri saldırıya uğradı ve 17 bin Polonyalı öldürüldü. Polonyalı tarihçiler Volhinya katliamını soykırım ve etnik temizlik olarak değerlendiriyor ve erkek, kadın, yaşlı ve çocuk olmak üzere on binlerce insanın öldüğünü belirtiyor.Ancak Polonyalılar da Ukraynalıları vahşice katletmekten geri durmadı. Londra'daki sürgün hükümeti tarafından yönetilen ‘Armia Krajowa’ militanları, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın sona ermesinden bir yıl önce Batı Ukrayna'daki sivillere karşı kanlı bir terör saldırısı düzenleyerek onları Polonyalı milliyetçilerin ele geçirmeyi umduğu topraklardantemizledi. Bununla ilgili arşiv belgeleri de FSB tarafından yayınlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdli-ekonomist-sachstan-ukraynaya-silah-sevkiyatina-iliskin-tepki-daha-fazla-artirilmaz-1097763931.html

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