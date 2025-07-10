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Osimhen'in takıma katılacağı tarih belli oldu
Osimhen'in takıma katılacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da birinci gündem maddesi olan Victor Osimhen transferi için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu için... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T07:49+0300
2025-07-10T07:49+0300
spor
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osimhen
galatasaray
transfer
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Galatasaray, Napoli ile Victor Osimhen transferinde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için 15 milyon euroyu peşin ödeyecek. Kalan 60 milyon euro ise dört yıla yayılarak, yıllık 15 milyon euro taksitler halinde verilecek. Transferde teminat mektubu şartı ise kaldırıldı.Napoli indirime yanaşmadıTransfer süreci, bugün sona erecek olan 75 milyon euroluk çıkış maddesi öncesi hız kazandı. Galatasaray cephesinden Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, İtalya’ya giderek Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile bir araya geldi. Yaklaşık bir ay önce 40 milyon euroluk teklif sunan Galatasaray, bu rakamla Napoli’yi ikna edemedi. İndirim talebine olumsuz yanıt alınması üzerine, taraflar bu kez ödeme planı konusunda pazarlık yaptı.Taksit sayısında anlaşmazlık vardıGalatasaray, başlangıçta ödemeyi sekiz taksite yayma teklifinde bulundu. Ancak Napoli tarafı bu öneriye sıcak bakmadı ve ödeme sayısının tek ya da en fazla iki taksitle sınırlandırılmasında ısrarcı oldu. Sonunda orta yol bulundu: 15 milyon euro peşin ödeme karşılığında kalan 60 milyon euro, dört yıla yayılarak yıllık 15’er milyon euro olarak ödenecek.Teminat mektubu şartı kaldırıldıNapoli, geçmişte Pandev ve Dzemaili transferlerinde yaşadığı gecikmeler nedeniyle bu kez temkinli davrandı. İtalyan kulübü, bu nedenle teminat mektubu talep etti. Ancak uzun süren görüşmelerin ardından Galatasaray, teminat mektubu sunmadan transferi gerçekleştirme konusunda mutabakat sağladı.Osimhen 10 gün sonra geliyorGalatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmanın bugün itibarıyla resmiyet kazanması bekleniyor. Nijerya’da tatilde olan Victor Osimhen’in ise İstanbul’a hemen gelmeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, Galatasaray’ın 19 Temmuz’da başlayacak olan Avusturya kampına katılması bekleniyor. Buna göre oyuncunun uçuş planlaması da bu tarihe göre yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/novak-djokovic-flavio-cobolliyi-3-1-yenerek-wimbledonda-yari-finale-yukseldi--1097755407.html
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napoli, osimhen, galatasaray, transfer
napoli, osimhen, galatasaray, transfer

Osimhen'in takıma katılacağı tarih belli oldu

07:49 10.07.2025
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Galatasaray'da birinci gündem maddesi olan Victor Osimhen transferi için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu için mutlu son yakın.
Galatasaray, Napoli ile Victor Osimhen transferinde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için 15 milyon euroyu peşin ödeyecek. Kalan 60 milyon euro ise dört yıla yayılarak, yıllık 15 milyon euro taksitler halinde verilecek. Transferde teminat mektubu şartı ise kaldırıldı.

Napoli indirime yanaşmadı

Transfer süreci, bugün sona erecek olan 75 milyon euroluk çıkış maddesi öncesi hız kazandı. Galatasaray cephesinden Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, İtalya’ya giderek Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile bir araya geldi. Yaklaşık bir ay önce 40 milyon euroluk teklif sunan Galatasaray, bu rakamla Napoli’yi ikna edemedi. İndirim talebine olumsuz yanıt alınması üzerine, taraflar bu kez ödeme planı konusunda pazarlık yaptı.

Taksit sayısında anlaşmazlık vardı

Galatasaray, başlangıçta ödemeyi sekiz taksite yayma teklifinde bulundu. Ancak Napoli tarafı bu öneriye sıcak bakmadı ve ödeme sayısının tek ya da en fazla iki taksitle sınırlandırılmasında ısrarcı oldu. Sonunda orta yol bulundu: 15 milyon euro peşin ödeme karşılığında kalan 60 milyon euro, dört yıla yayılarak yıllık 15’er milyon euro olarak ödenecek.

Teminat mektubu şartı kaldırıldı

Napoli, geçmişte Pandev ve Dzemaili transferlerinde yaşadığı gecikmeler nedeniyle bu kez temkinli davrandı. İtalyan kulübü, bu nedenle teminat mektubu talep etti. Ancak uzun süren görüşmelerin ardından Galatasaray, teminat mektubu sunmadan transferi gerçekleştirme konusunda mutabakat sağladı.

Osimhen 10 gün sonra geliyor

Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmanın bugün itibarıyla resmiyet kazanması bekleniyor. Nijerya’da tatilde olan Victor Osimhen’in ise İstanbul’a hemen gelmeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, Galatasaray’ın 19 Temmuz’da başlayacak olan Avusturya kampına katılması bekleniyor. Buna göre oyuncunun uçuş planlaması da bu tarihe göre yapılacak.
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