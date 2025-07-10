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Rekabet Kurumu’ndan Google’a 355 milyon TL ceza: Taahhüdü i̇hlal etti

Rekabet Kurumu’ndan Google’a 355 milyon TL ceza: Taahhüdü i̇hlal etti

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, daha önce verdiği taahhütleri yerine getirmeyen Google’a 355 milyon TL idari para cezası uyguladı. Ceza, şirketin rekabete aykırı yeni bir... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T15:17+0300

2025-07-10T15:17+0300

2025-07-10T15:17+0300

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Rekabet Kurumu, daha önce rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle uyarılan ve taahhütlerde bulunan Google’a, yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 355 milyon TL idari para cezası verdi.Kurul, teknoloji devinin “İşletme Reklamları” adıyla devreye aldığı yeni tasarımın, daha önce soruşturma konusu olan rekabeti engelleyici özellikler taşıdığını belirledi. Rekabeti engellemeyecek yeni tasarım talep edilmişti2021 yılında alınan bir kararda, Google’ın yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini, genel arama sonuçlarında rakiplerine kıyasla avantajlı şekilde öne çıkardığı tespit edilmişti. Bu nedenle şirkete 296 milyon TL ceza kesilmiş ve rekabete zarar vermeyecek yeni bir tasarım sunması şart koşulmuştu.Yeni tasarım eski uygulamayla benzer nitelikte bulunduAncak süreç devam ederken Google’ın “İşletme Reklamları” başlığı altında sunduğu yeni tasarımın, önceki soruşturmaya konu olan uygulamalarla benzer işlev ve etkilere sahip olduğu değerlendirildi. Bu durum, Google’ın daha önce verdiği taahhütlere aykırı olarak yorumlandı.Tasarım geri çekildi ama ceza kesildiGoogle, söz konusu tasarımı bir süre sonra sistemden kaldırsa da, Rekabet Kurumu, bu tasarımın uygulamada kaldığı süre boyunca şirkete günlük idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Hesaplanan toplam ceza miktarının 355 milyon TL olduğu bildirildi.

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google, rekabet kurumu, haberler, ceza