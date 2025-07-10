https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ingiltere-prensi-george-12-yasina-basiyor-kati-kraliyet-protokolu-basliyor-babasi-prens-williamdan-1097783562.html
İngiltere Prensi George 12 yaşına basıyor, katı Kraliyet Protokolü başlıyor: Babası Prens William'dan ayrılmak zorunda
İngiltere Prensi George 12 yaşına basıyor, katı Kraliyet Protokolü başlıyor: Babası Prens William'dan ayrılmak zorunda
Sputnik Türkiye
22 Temmuz’da 12 yaşına basacak olan İngiltere Prensi George için kraliyet protokolüne dayalı yeni bir dönem başlıyor. Taht sıralamasında ikinci olan genç prens... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T15:07+0300
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İngiltere Kralı Charles'ın torunu ve Galler Prensi William’ın büyük oğlu Prens George, 22 Temmuz’da 12 yaşına girecek. Ancak bu doğum günü, sadece yeni bir yaş değil; aynı zamanda kraliyet protokolünde ciddi bir dönüm noktası anlamına geliyor.👑 12 yaş protokolü: Artık aynı araçta seyahat edemeyeceklerİngiliz Kraliyet Ailesi'nin uzun süredir uyguladığı kurallara göre, tahtın varisi ile ikinci sıradaki kişi 12 yaşından sonra aynı ulaşım aracını kullanamıyor. Bu kural, olası bir trafik veya hava yolu kazasında ülkenin geleceğinin aynı anda tehlikeye atılmaması amacıyla uygulanıyor.Bu düzenleme çerçevesinde, Prens George artık babası Prens William ile birlikte uçak ya da resmi araçla seyahat edemeyecek. Bu durum, aile içi seyahat oyunlarını bile etkileyecek kadar pratik sonuçlar doğuruyor.✈️ Kraliyet tarihi kazalarla doluBu tür katı önlemlerin kökeni, Kraliyet Ailesi'nin geçmişte yaşadığı ölümcül kazalara dayanıyor.Bu nedenle, Kraliyet Ailesi üyeleri için seyahat protokolleri son derece sıkı tutuluyor.✈️ Kraliyet pilotundan açıklama: “12 yaş kuralları kesin”Kral Charles’ın eski pilotu Graham Laurie, OK! Magazine’e verdiği demeçte, bu kuralların 12 yaşından sonra kesinleştiğini belirtti:“Prens William 12 yaşına geldiğinde, artık ailesiyle aynı uçakta seyahat etmedi. Kraliçe’nin özel izni olmadığı sürece birlikte uçmaları yasaktı.”🧒 George, ergenliğe doğru i̇lerlerken kamuoyunun gözü üzerindePrens George, son dönemde özellikle spor etkinliklerinde babasıyla verdiği görüntülerle dikkat çekiyor. Wimbledon’daki kıyafetleri eleştirilmiş olsa da, babası William’ın Aston Villa sevgisini paylaşması kamuoyunda sempati toplamıştı.Kardeşleri Prenses Charlotte ve Prens Louis ile olan ilişkisi de medyada ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Louis’in Trooping the Colour törenindeki yaramazlıkları sırasında George'un "umursamaz ağabey" tavırları sosyal medyada çok konuşulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/unlu-oyuncu-mujde-uzman-cimere-sikayet-edildi-inanilmaz-gercekten-diyerek-isyan-etti-1097780658.html
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galler, wimbledon, i̇ngiliz kraliyet ailesi, prens george, prens william
galler, wimbledon, i̇ngiliz kraliyet ailesi, prens george, prens william
İngiltere Prensi George 12 yaşına basıyor, katı Kraliyet Protokolü başlıyor: Babası Prens William'dan ayrılmak zorunda
22 Temmuz’da 12 yaşına basacak olan İngiltere Prensi George için kraliyet protokolüne dayalı yeni bir dönem başlıyor. Taht sıralamasında ikinci olan genç prens artık babasıyla aynı araçta seyahat edemeyecek.
İngiltere Kralı Charles'ın torunu ve Galler Prensi William’ın büyük oğlu Prens George, 22 Temmuz’da 12 yaşına girecek. Ancak bu doğum günü, sadece yeni bir yaş değil; aynı zamanda kraliyet protokolünde ciddi bir dönüm noktası anlamına geliyor.
👑 12 yaş protokolü: Artık aynı araçta seyahat edemeyecekler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uzun süredir uyguladığı kurallara göre, tahtın varisi ile ikinci sıradaki kişi 12 yaşından sonra aynı ulaşım aracını kullanamıyor. Bu kural, olası bir trafik veya hava yolu kazasında ülkenin geleceğinin aynı anda tehlikeye atılmaması amacıyla uygulanıyor.
Bu düzenleme çerçevesinde, Prens George artık babası Prens William ile birlikte uçak ya da resmi araçla seyahat edemeyecek. Bu durum, aile içi seyahat oyunlarını bile etkileyecek kadar pratik sonuçlar doğuruyor.
✈️ Kraliyet tarihi kazalarla dolu
Bu tür katı önlemlerin kökeni, Kraliyet Ailesi'nin geçmişte yaşadığı ölümcül kazalara dayanıyor.
1997’de Prenses Diana bir araba kazasında hayatını kaybetmişti.
1937’de Prens Philip’in kız kardeşi Prenses Cecilie bir uçak kazasında ölmüştü.
1942’de Kral VI. George’un kardeşi Prens George bir uçak kazasında yaşamını yitirmişti.
1972’de ise Gloucester Prensi William benzer bir kazada hayatını kaybetmişti.
Bu nedenle, Kraliyet Ailesi üyeleri için seyahat protokolleri son derece sıkı tutuluyor.
✈️ Kraliyet pilotundan açıklama: “12 yaş kuralları kesin”
Kral Charles’ın eski pilotu Graham Laurie, OK! Magazine’e verdiği demeçte, bu kuralların 12 yaşından sonra kesinleştiğini belirtti:
“Prens William 12 yaşına geldiğinde, artık ailesiyle aynı uçakta seyahat etmedi. Kraliçe’nin özel izni olmadığı sürece birlikte uçmaları yasaktı.”
🧒 George, ergenliğe doğru i̇lerlerken kamuoyunun gözü üzerinde
Prens George, son dönemde özellikle spor etkinliklerinde babasıyla verdiği görüntülerle dikkat çekiyor. Wimbledon’daki kıyafetleri eleştirilmiş olsa da, babası William’ın Aston Villa sevgisini paylaşması kamuoyunda sempati toplamıştı.
Kardeşleri Prenses Charlotte ve Prens Louis ile olan ilişkisi de medyada ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Louis’in Trooping the Colour törenindeki yaramazlıkları sırasında George'un "umursamaz ağabey" tavırları sosyal medyada çok konuşulmuştu.