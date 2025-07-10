https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/psgden-real-madride-tarihi-fark-arda-guler-oyun-disi-kaldi-kendini-yere-atti-1097775197.html

PSG’den Real Madrid’e tarihi fark: Arda Güler oyun dışı kaldı, kendini yere attı

PSG’den Real Madrid’e tarihi fark: Arda Güler oyun dışı kaldı, kendini yere attı

Sputnik Türkiye

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain, Real Madrid’i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler’in... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T12:40+0300

2025-07-10T12:40+0300

2025-07-10T12:40+0300

spor

arda güler

gonçalo ramos

new york

paris

madrid

paris saint-germain (psg)

real madrid

fifa

dünya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097508846_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_75f88daf4c69fb5eb43943331ff3bb2a.jpg

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid arasında New York'ta oynandı. Mücadeleye hızlı başlayan PSG, rakibini sahadan silerek 4-0’lık skorla adını finale yazdırdı. Fransız temsilcisi, finalde İngiliz devi Chelsea ile karşılaşacak.◾ Maça hızlı başladı, i̇lk yarıda farkı açtıKarşılaşma, takım otobüslerinin stada geç ulaşması nedeniyle 10 dakika gecikmeli başladı. Ancak gecikme PSG’yi durdurmadı. Henüz 6. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçen Paris ekibi, 9. dakikada Ousmane Dembele’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 24’ü gösterdiğinde sahneye yeniden Fabian Ruiz çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.◾ VAR i̇ptali ve son nokta: Gonçalo Ramosİkinci yarıda PSG’nin 48. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak 87. dakikada Gonçalo Ramos, skoru 4-0’a taşıyan golü kaydetti. Real Madrid ise 90 dakika boyunca organize atak üretmekte zorlandı.◾ Arda Güler i̇lk 11’de başladıReal Madrid'de Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğünde ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez’e bıraktı. Turnuvada 6 maça çıkan milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.◾ “Görünmez Arda” manşetiİspanyol basını, Real Madrid’in aldığı ağır yenilgiyi manşetlerine taşıdı. Marca gazetesi, “Çok yumuşak bir Madrid, çok sert bir veda” ifadesiyle öne çıkarken; AS gazetesi “Toplu intihar” manşetini attı.Mundo Deportivo ise Arda Güler için “Görünmez” başlığını kullandı. Haberde, "Türk oyuncu, Real Madrid'in kaderini değiştiremedi. Topsuz oyunda sahada kayboldu" yorumuna yer verildi.◾ Sosyal medyada Arda Güler tartışmasıMaç sonrası sosyal medyada Arda Güler’in yerde kaldığı anın fotoğrafı binlerce kez paylaşıldı. Bazı taraftarlar genç futbolcunun sahada çok çabaladığını savunurken, bazıları ise büyük maçlarda beklentileri karşılayamadığı görüşünde birleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/psg-real-madridi-4-0-maglup-etti-chelsea---psg-maci-ne-zaman-1097758327.html

new york

paris

madrid

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, gonçalo ramos, new york, paris, madrid, paris saint-germain (psg), real madrid, fifa, dünya kupası, var