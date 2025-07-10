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PSG’den Real Madrid’e tarihi fark: Arda Güler oyun dışı kaldı, kendini yere attı
PSG’den Real Madrid’e tarihi fark: Arda Güler oyun dışı kaldı, kendini yere attı
Sputnik Türkiye
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain, Real Madrid’i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler’in... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T12:40+0300
2025-07-10T12:40+0300
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid arasında New York'ta oynandı. Mücadeleye hızlı başlayan PSG, rakibini sahadan silerek 4-0’lık skorla adını finale yazdırdı. Fransız temsilcisi, finalde İngiliz devi Chelsea ile karşılaşacak.◾ Maça hızlı başladı, i̇lk yarıda farkı açtıKarşılaşma, takım otobüslerinin stada geç ulaşması nedeniyle 10 dakika gecikmeli başladı. Ancak gecikme PSG’yi durdurmadı. Henüz 6. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçen Paris ekibi, 9. dakikada Ousmane Dembele’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 24’ü gösterdiğinde sahneye yeniden Fabian Ruiz çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.◾ VAR i̇ptali ve son nokta: Gonçalo Ramosİkinci yarıda PSG’nin 48. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak 87. dakikada Gonçalo Ramos, skoru 4-0’a taşıyan golü kaydetti. Real Madrid ise 90 dakika boyunca organize atak üretmekte zorlandı.◾ Arda Güler i̇lk 11’de başladıReal Madrid'de Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğünde ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez’e bıraktı. Turnuvada 6 maça çıkan milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.◾ “Görünmez Arda” manşetiİspanyol basını, Real Madrid’in aldığı ağır yenilgiyi manşetlerine taşıdı. Marca gazetesi, “Çok yumuşak bir Madrid, çok sert bir veda” ifadesiyle öne çıkarken; AS gazetesi “Toplu intihar” manşetini attı.Mundo Deportivo ise Arda Güler için “Görünmez” başlığını kullandı. Haberde, "Türk oyuncu, Real Madrid'in kaderini değiştiremedi. Topsuz oyunda sahada kayboldu" yorumuna yer verildi.◾ Sosyal medyada Arda Güler tartışmasıMaç sonrası sosyal medyada Arda Güler’in yerde kaldığı anın fotoğrafı binlerce kez paylaşıldı. Bazı taraftarlar genç futbolcunun sahada çok çabaladığını savunurken, bazıları ise büyük maçlarda beklentileri karşılayamadığı görüşünde birleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/psg-real-madridi-4-0-maglup-etti-chelsea---psg-maci-ne-zaman-1097758327.html
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arda güler, gonçalo ramos, new york, paris, madrid, paris saint-germain (psg), real madrid, fifa, dünya kupası, var
arda güler, gonçalo ramos, new york, paris, madrid, paris saint-germain (psg), real madrid, fifa, dünya kupası, var

PSG’den Real Madrid’e tarihi fark: Arda Güler oyun dışı kaldı, kendini yere attı

12:40 10.07.2025
© AA / Jose HernandezReal Madrid Juventus
Real Madrid Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA / Jose Hernandez
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain, Real Madrid’i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler’in performansı İspanya’da eleştiri konusu oldu.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Madrid arasında New York'ta oynandı. Mücadeleye hızlı başlayan PSG, rakibini sahadan silerek 4-0’lık skorla adını finale yazdırdı. Fransız temsilcisi, finalde İngiliz devi Chelsea ile karşılaşacak.

◾ Maça hızlı başladı, i̇lk yarıda farkı açtı

Karşılaşma, takım otobüslerinin stada geç ulaşması nedeniyle 10 dakika gecikmeli başladı. Ancak gecikme PSG’yi durdurmadı. Henüz 6. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçen Paris ekibi, 9. dakikada Ousmane Dembele’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 24’ü gösterdiğinde sahneye yeniden Fabian Ruiz çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

◾ VAR i̇ptali ve son nokta: Gonçalo Ramos

İkinci yarıda PSG’nin 48. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak 87. dakikada Gonçalo Ramos, skoru 4-0’a taşıyan golü kaydetti. Real Madrid ise 90 dakika boyunca organize atak üretmekte zorlandı.

◾ Arda Güler i̇lk 11’de başladı

Real Madrid'de Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğünde ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez’e bıraktı. Turnuvada 6 maça çıkan milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

◾ “Görünmez Arda” manşeti

İspanyol basını, Real Madrid’in aldığı ağır yenilgiyi manşetlerine taşıdı. Marca gazetesi, “Çok yumuşak bir Madrid, çok sert bir veda” ifadesiyle öne çıkarken; AS gazetesi “Toplu intihar” manşetini attı.
Mundo Deportivo ise Arda Güler için “Görünmez” başlığını kullandı. Haberde, "Türk oyuncu, Real Madrid'in kaderini değiştiremedi. Topsuz oyunda sahada kayboldu" yorumuna yer verildi.

◾ Sosyal medyada Arda Güler tartışması

Maç sonrası sosyal medyada Arda Güler’in yerde kaldığı anın fotoğrafı binlerce kez paylaşıldı. Bazı taraftarlar genç futbolcunun sahada çok çabaladığını savunurken, bazıları ise büyük maçlarda beklentileri karşılayamadığı görüşünde birleşti.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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