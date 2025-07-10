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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/prof-dr-naci-gorur-o-bolgeyi-isaret-etti-ege-geriliyor-diye-uyardi-1097785212.html
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'nin gerildiğini belirtti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T14:42+0300
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naci görür
ege denizi
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Merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi. Görür, depremle ilgili "Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor" dedi. Deprem 'Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili' açıklaması yaptıEge Denizi'nde 01.54'te 4.6 büyüklüğünde, 11 kilometre derinliğindeki sarsıntı meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Ege geriliyor" uyarısını yaptı. Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/turkiyede-ocak-haziran-arasinda-besik-gibi-sallandi-saatte-4-gunde-100-deprem-meydana-geldi-1097735750.html
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naci görür, deprem, ege denizi
naci görür, deprem, ege denizi

Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı

14:42 10.07.2025
© Fotoğraf : Kafa TVNaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Fotoğraf : Kafa TV
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Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'nin gerildiğini belirtti.
Merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi. Görür, depremle ilgili "Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor" dedi.

Deprem 'Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili' açıklaması yaptı

Ege Denizi'nde 01.54'te 4.6 büyüklüğünde, 11 kilometre derinliğindeki sarsıntı meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Ege geriliyor" uyarısını yaptı. Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."
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