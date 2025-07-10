https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/prof-dr-naci-gorur-o-bolgeyi-isaret-etti-ege-geriliyor-diye-uyardi-1097785212.html
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'nin gerildiğini belirtti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T14:42+0300
2025-07-10T14:42+0300
2025-07-10T14:42+0300
türki̇ye
naci görür
ege denizi
deprem
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Merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi. Görür, depremle ilgili "Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor" dedi. Deprem 'Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili' açıklaması yaptıEge Denizi'nde 01.54'te 4.6 büyüklüğünde, 11 kilometre derinliğindeki sarsıntı meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Ege geriliyor" uyarısını yaptı. Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/turkiyede-ocak-haziran-arasinda-besik-gibi-sallandi-saatte-4-gunde-100-deprem-meydana-geldi-1097735750.html
türki̇ye
ege denizi
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naci görür, deprem, ege denizi
naci görür, deprem, ege denizi
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'nin gerildiğini belirtti.
Merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi. Görür, depremle ilgili "Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor" dedi.
Deprem 'Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili' açıklaması yaptı
Ege Denizi'nde 01.54'te 4.6 büyüklüğünde, 11 kilometre derinliğindeki sarsıntı meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Ege geriliyor" uyarısını yaptı. Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."