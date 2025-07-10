https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/prof-dr-naci-gorur-o-bolgeyi-isaret-etti-ege-geriliyor-diye-uyardi-1097785212.html

Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı

Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'nin gerildiğini belirtti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T14:42+0300

2025-07-10T14:42+0300

2025-07-10T14:42+0300

türki̇ye

naci görür

ege denizi

deprem

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Merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi. Görür, depremle ilgili "Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor" dedi. Deprem 'Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili' açıklaması yaptıEge Denizi'nde 01.54'te 4.6 büyüklüğünde, 11 kilometre derinliğindeki sarsıntı meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür "Ege geriliyor" uyarısını yaptı. Görür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."

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türki̇ye

ege denizi

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