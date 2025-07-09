https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/turkiyede-ocak-haziran-arasinda-besik-gibi-sallandi-saatte-4-gunde-100-deprem-meydana-geldi-1097735750.html

Türkiye ocak-haziran arasında beşik gibi sallandı: Saatte 4, günde 100 deprem meydana geldi

Türkiye ocak-haziran arasında beşik gibi sallandı: Saatte 4, günde 100 deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de ocak-haziran arasında 18 bin 191 deprem meydana geldi. Bu sayının ortalamanın üzerinde olduğu belirtilirken saatte 4, günde ise 100 deprem yaşandığı... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T11:45+0300

2025-07-09T11:45+0300

2025-07-09T12:05+0300

türki̇ye

i̇stanbul

deprem

bülent özmen

olası istanbul depremi

i̇stanbul depremi

marmara bölgesi

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Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 18 bin 191 deprem meydana geldi. Bu da ortalama olarak saatte 4, günde 100 deprem yaşandığını gösterirken, en yoğun depremler şubat ve nisan aylarında yaşandı. Türkiye'de her yıl ortalama 25 bin depremin kayıtlara geçtiğini belirten Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, bu senenin ilk yarısında yıllık ortalamaya yaklaşıldığını belirterek, "Ocak-30 Haziran arasında geçen 6 aylık süreçte 18 bin 191 deprem meydana geldi. Bu sayı ortalamanın üzerinde." dedi. Bine yakın deprem üretme potansiyeli olan diri fay vurgusu Afet Yönetimi Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'nin denizel alanlarla birlikte 1000'e yakın "deprem üretme potansiyeli olan diri fay" barındırdığını, her yıl ortalama 25 bin depremin kayıtlara geçtiğini söyledi. Bu senenin ilk yarısında ise yıllık ortalamaya yaklaşıldığını belirten Özmen, "1 Ocak-30 Haziran arasında geçen 6 aylık süreçte 18 bin 191 deprem meydana geldi. Bu sayı ortalamanın üzerinde." diye konuştu.23 Nisan depremi sismik hareketliliği artırdıDeprem sayısındaki artışın nedenlerinden birinin, ocak ile şubatta Santorini ve Amorgos adaları civarında yaşanan deprem fırtınası olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özmen, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin de sismik hareketliliği artırdığını vurguladı.En fazla deprem Muğla'da yaşandı İl bazında en fazla depremin Muğla'da meydana geldiğini, bunu Malatya, Kütahya, Kahramanmaraş ve İstanbul'un izlediğini bildiren Özmen, şöyle konuştu:Kuzey Anadolu Fayı'nın sadece kuzey kolu değil güney kolu da İstanbul için riskliDoç. Dr. Özmen, 1 ve 2 Temmuz'da Gemlik'te 3,9, 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde, 5 Temmuz'da ise Silivri açıklarında Kumburgaz segmenti üzerinde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle, Marmara Bölgesi ve İstanbul'un deprem tehlikesine bir kez daha dikkati çekerek, şöyle devam etti:Genellikle depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı gibi levha sınırlarında yaşandığını ancak Konya, Ankara gibi bölgelerde de levha içi diri fayların olduğunu dile getiren Özmen, bunların da zaman zaman 15 Mayıs'ta Kulu, 17 Şubat ve 29 Haziran'da Ankara'da olduğu gibi deprem ürettiğini, bu nedenle de sanılanın aksine İç Anadolu'nun da deprem tehlikesi altında bulunduğunu belirtti. Deprem risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Özmen, Marmara Denizi'nde yaşanabilecek 7'den büyük bir depremin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 2-3 kat daha fazla etki oluşturabileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/prof-dr-sener-usumezsoy-gemlik-depremleri-23-nisandaki-depremin-artcilari-1097532661.html

türki̇ye

i̇stanbul

marmara bölgesi

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