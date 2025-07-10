https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/prof-dr-gazi-yasargilin-adi-beyinde-adlandirilmamis-bir-bolgeye-verildi-yuzyilin-beyin-cerrahi-1097792342.html

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in adı, beyinde adlandırılmamış bir bölgeye verildi: 'Yüzyılın Beyin Cerrahı olarak tanınıyordu'

Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in adı, beyinde adlandırılmamış bir bölgeye verildi: 'Yüzyılın Beyin Cerrahı olarak tanınıyordu'

Sputnik Türkiye

Bilim dünyasında 'Yüzyılın Beyin Cerrahı' olarak tanınan ve haziran ayında hayatını kaybeden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in adı beyinde henüz adlandırılmamış bir... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T18:31+0300

2025-07-10T18:31+0300

2025-07-10T18:31+0300

yaşam

gazi yaşargil

beyin cerrahı

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'Yüzyılın Beyin Cerrahı' ünvanını alan ve beyin cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla tüm dünyada tanınan Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in ismi beyinde henüz adlandırılmamış bir bölüme verildi. Zürih'te düzenlenen Dünya Beyin Cerrahi Akademisi İşbirliği Konferansı kapsamında düzenlenen "Yaşargil 100. Yıl Dönümü Sempozyumu" etkinliğinde konuşan Yeditepe Üniversite Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, beyinde anatomik olarak her noktaya isim verildiğini ve yalnızca bir bölgenin isimsiz kaldığını kaydederek, bu noktanın artık "Yaşargil"in adı ile anılacağını ifade etti.Yaşargil Sulcus adı verildiProf. Dr. Türe, Journal of Neurosurgery adlı dergide Nisan 2025'te yayımlanan makalesinde beynin alt bölümünde bulunan ve çok önemli yapısı nedeniyle Yaşargil tarafından "isimsiz beyin oluğu" olarak nitelendirilen bir noktayı "Yaşargil Sulcus" olarak isimlendirmişti. Zürih’teki sempozyumda buna işaret eden Türe, “Yaşargil Sulcus” adının bilim adamının adını sonsuza kadar yaşatacağını belirtti.Gazi Yaşargil kimdir?Gazi Yaşargil, Yaşargil, 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. 1943'te Ankara Atatürk Lisesi'nin klasik Latince bölümünden mezun olan Yaşargil, aynı yılın sonbaharında Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi'nde tıp eğitimine başladı.Savaş koşulları nedeniyle eğitimini iki dönem sonra yarıda bırakıp 1945'te İsviçre'ye geçen Yaşargil, tıp eğitimini Basel Üniversitesi’nde tamamladı ve 1949'da mezun oldu.Yaşargil, 1960'ta doçent, 1965'te profesör, 1973'te ise ordinaryüs profesör unvanını aldı. Zürih Üniversitesi’nde görev yaptığı 40 yıllık sürede alanında önemli yayınlar ve kitaplar hazırlayan Yaşargil, 1965–1966 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Vermont Üniversitesi’nde Prof. Dr. M.P.R. Donaghy ile birlikte çalışarak mikrovasküler cerrahiyi öğrendi.1967’den itibaren, mikroteknik kullanarak beyin ve omurilik sıvı yollarının açılımını esas alan yeni bir cerrahi anlayış geliştiren Yaşargil, 1968–1993 yılları arasında kurduğu mikrocerrahi laboratuvarında dünyanın dört bir yanından gelen beyin cerrahlarına eğitim verdi.Yaşargil, 1993'te Zürih Üniversitesi’ndeki görevinden emekli olarak, 1994'te Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak göreve başladı. Yaşargil, 2013'ten itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Uğur Türe ile birlikte bilimsel çalışmalarını, derslerini ve konferanslarını sürdürdü.Adına birçok çalışma yapılan ve Haziran 2024'te Prof. Dr. Uğur Türe’nin katkılarıyla ve dünya çapında önemli beyin cerrahlarının katılımıyla "Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi" kurulan Yaşargil, 10 Haziran 2025'te hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/yuzyilin-cerrahi-prof-dr-gazi-yasargil-yasamini-yitirdi-1096941678.html

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