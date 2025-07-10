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‘Paris ve Londra nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’ çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacak’
‘Paris ve Londra nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’ çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacak’
Sputnik Türkiye
Fransa ve İngiltere’nin perşembe günü iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacakları... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T01:25+0300
2025-07-10T01:25+0300
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dünya
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nükleer caydırıcılık
deklarasyon
elysee sarayı
avrupa
afp
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Agence France-Presse'in (AFP) Elysee Sarayı ve İngiliz hükümetinden yapılan açıklamalara dayandırdığı haberine göre Fransa ve İngiltere perşembe günü, iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalmakla beraber ‘koordine’ edilebileceğini belirten bir deklarasyon imzalayacak.Haberde, "Birleşik Krallık ve Fransa, iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalmakla birlikte, koordine edilebileceğini duyuracak. Perşembe günü imzalanacak deklarasyonda iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalacağı ancak ancak ‘eşgüdümlü olarak kullanılabileceği’ ve Avrupa'ya yönelik her iki ülkenin de yanıt vermesini gerektirmeyecek bir acil durum tehdidi bulunmadığı belirtilecek" ifadelerine yer verildi.
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fransa, i̇ngiltere, paris, londra, nükleer caydırıcılık, deklarasyon, elysee sarayı, avrupa, afp
fransa, i̇ngiltere, paris, londra, nükleer caydırıcılık, deklarasyon, elysee sarayı, avrupa, afp
‘Paris ve Londra nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’ çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacak’
Fransa ve İngiltere’nin perşembe günü iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacakları bildirildi.
Agence France-Presse'in (AFP) Elysee Sarayı ve İngiliz hükümetinden yapılan açıklamalara dayandırdığı haberine göre Fransa ve İngiltere perşembe günü, iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalmakla beraber ‘koordine’ edilebileceğini belirten bir deklarasyon imzalayacak.
Haberde, "Birleşik Krallık ve Fransa, iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalmakla birlikte, koordine edilebileceğini duyuracak. Perşembe günü imzalanacak deklarasyonda iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalacağı ancak ancak ‘eşgüdümlü olarak kullanılabileceği’ ve Avrupa'ya yönelik her iki ülkenin de yanıt vermesini gerektirmeyecek bir acil durum tehdidi bulunmadığı belirtilecek" ifadelerine yer verildi.