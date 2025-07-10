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‘Paris ve Londra nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’ çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacak’
‘Paris ve Londra nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’ çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacak’
Sputnik Türkiye
Fransa ve İngiltere’nin perşembe günü iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacakları... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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i̇ngiltere
paris
londra
nükleer caydırıcılık
deklarasyon
elysee sarayı
avrupa
afp
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Agence France-Presse'in (AFP) Elysee Sarayı ve İngiliz hükümetinden yapılan açıklamalara dayandırdığı haberine göre Fransa ve İngiltere perşembe günü, iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalmakla beraber ‘koordine’ edilebileceğini belirten bir deklarasyon imzalayacak.Haberde, "Birleşik Krallık ve Fransa, iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalmakla birlikte, koordine edilebileceğini duyuracak. Perşembe günü imzalanacak deklarasyonda iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalacağı ancak ancak ‘eşgüdümlü olarak kullanılabileceği’ ve Avrupa'ya yönelik her iki ülkenin de yanıt vermesini gerektirmeyecek bir acil durum tehdidi bulunmadığı belirtilecek" ifadelerine yer verildi.
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fransa, i̇ngiltere, paris, londra, nükleer caydırıcılık, deklarasyon, elysee sarayı, avrupa, afp
fransa, i̇ngiltere, paris, londra, nükleer caydırıcılık, deklarasyon, elysee sarayı, avrupa, afp

‘Paris ve Londra nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’ çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacak’

01:25 10.07.2025
© AP Photo / Aurelien MorissardПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальной встречей лидеров стран ЕС и Соединенного Королевства в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальной встречей лидеров стран ЕС и Соединенного Королевства в Елисейском дворце в Париже - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Fransa ve İngiltere’nin perşembe günü iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının ‘eşgüdümlü’çalışabileceklerini belirten bir deklarasyon imzalayacakları bildirildi.
Agence France-Presse'in (AFP) Elysee Sarayı ve İngiliz hükümetinden yapılan açıklamalara dayandırdığı haberine göre Fransa ve İngiltere perşembe günü, iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalmakla beraber ‘koordine’ edilebileceğini belirten bir deklarasyon imzalayacak.
Haberde, "Birleşik Krallık ve Fransa, iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalmakla birlikte, koordine edilebileceğini duyuracak. Perşembe günü imzalanacak deklarasyonda iki ülkenin nükleer caydırıcı unsurlarının bağımsız kalacağı ancak ancak ‘eşgüdümlü olarak kullanılabileceği’ ve Avrupa'ya yönelik her iki ülkenin de yanıt vermesini gerektirmeyecek bir acil durum tehdidi bulunmadığı belirtilecek" ifadelerine yer verildi.
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