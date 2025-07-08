Kremlin: Rusya'nın dostu olmayan devletlerin listesi dogma değildir, revize edilebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika Partisi' siyasi paradigmaları değiştirebilir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri intikam değil adalet istiyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat pahalılığına karşı ‘zam’ talepleri artıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Nelere hayranlık duyarız ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varis nedir, neden olur?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
15:10
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BRICS, Türkiye için bir ihtiyaç değil zorunluluktur’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
The Economist yazdı: Ukrayna’da ‘taht oyunları’
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Gölge CIA: ABD silahları olmadan Ukrayna en fazla altı ay dayanır
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD, HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkardı
19:10
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Doların egemenliği tehdit altında mı? Trump’tan ek gümrük vergisi hamlesi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025'in ilk 6 ayında 136 kadın katledildi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çorlu tren faciasının ardından geçen 7 yılda neler oldu?
12:22
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kremlin-rusyanin-dostu-olmayan-devletlerin-listesi-revize-edilebilir-bu-bir-dogma-degildir-1097698544.html
Kremlin: Rusya'nın dostu olmayan devletlerin listesi dogma değildir, revize edilebilir
Kremlin: Rusya'nın dostu olmayan devletlerin listesi dogma değildir, revize edilebilir
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın dostu olmayan devletlerin listesinin bir dogma olmadığını ve revize edilebileceğini belirtti. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T13:17+0300
2025-07-08T13:52+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
basın açıklaması
ukrayna
çözüm süreci
müzakere
kremlin
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_ea52a048c1a36a01ebb9bec08b683587.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine değinen Peskov, Rusya'nın Ukrayna tarafından çözüm konusunda yeni bir görüşme için olası tarihler konusunda öneriler beklediğini ifade etti.Ülkeler Moskova'ya karşı hasmane tavırlar sergiledikleri sürece Rusya'ya dost olmamayı sürdürdüklerine ve öyle kabul edildiklerine dikkat çeken Peskov, dost olmayan devletlerin listesinin bir dogma olmadığını ve revize edilebileceğini vurguladı.ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yaptığı sevkiyatların Ukrayna'da çatışmaların sürdürülmesine yönelik politikanın bir göstergesi olduğunu ifade eden Peskov, Kiev'e sevkiyatların barışçıl çözümü teşvik etme çabalarıyla uyuşmadığının altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Donald Trump ve ekibinin Ukrayna sorununu barışçıl bir şekilde çözme çabalarını büyük bir takdirle karşıladığını ve ABD ile ilişkilerin yeniden başlatılması için potansiyel gördüğünü vurguladı.ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımları uygulamaya devam ettiğine dikkat çeken Peskov, yaptırımların her iki ülkenin girişimcilerine zarar verdiğini, aynı zamanda Rusya ile ABD arasındaki ortak projelerin her iki ülkenin iş insanları tarafından talep göreceğini ve her iki tarafa da kazanç sağlayabileceğini ifade etti.Peskov, Kremlin'in Avrupa Birliği'nni (AB) önümüzdeki dönemde açıklayacağı yeni yaptırım paketine ilişkin bilgileri yakından takip edeceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/peskov-brics-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-ve-almayacak-1097667291.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_621ba016b01966d19c95b060c707f034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, basın açıklaması, ukrayna, çözüm süreci, müzakere, kremlin, ab, abd, donald trump, yaptırım
rusya, kremlin, dmitriy peskov, basın açıklaması, ukrayna, çözüm süreci, müzakere, kremlin, ab, abd, donald trump, yaptırım

Kremlin: Rusya'nın dostu olmayan devletlerin listesi dogma değildir, revize edilebilir

13:17 08.07.2025 (güncellendi: 13:52 08.07.2025)
© Sputnik / Александр ЩербакRusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Александр Щербак
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın dostu olmayan devletlerin listesinin bir dogma olmadığını ve revize edilebileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine değinen Peskov, Rusya'nın Ukrayna tarafından çözüm konusunda yeni bir görüşme için olası tarihler konusunda öneriler beklediğini ifade etti.
Ülkeler Moskova'ya karşı hasmane tavırlar sergiledikleri sürece Rusya'ya dost olmamayı sürdürdüklerine ve öyle kabul edildiklerine dikkat çeken Peskov, dost olmayan devletlerin listesinin bir dogma olmadığını ve revize edilebileceğini vurguladı.
ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yaptığı sevkiyatların Ukrayna'da çatışmaların sürdürülmesine yönelik politikanın bir göstergesi olduğunu ifade eden Peskov, Kiev'e sevkiyatların barışçıl çözümü teşvik etme çabalarıyla uyuşmadığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Donald Trump ve ekibinin Ukrayna sorununu barışçıl bir şekilde çözme çabalarını büyük bir takdirle karşıladığını ve ABD ile ilişkilerin yeniden başlatılması için potansiyel gördüğünü vurguladı.
ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımları uygulamaya devam ettiğine dikkat çeken Peskov, yaptırımların her iki ülkenin girişimcilerine zarar verdiğini, aynı zamanda Rusya ile ABD arasındaki ortak projelerin her iki ülkenin iş insanları tarafından talep göreceğini ve her iki tarafa da kazanç sağlayabileceğini ifade etti.
Peskov, Kremlin'in Avrupa Birliği'nni (AB) önümüzdeki dönemde açıklayacağı yeni yaptırım paketine ilişkin bilgileri yakından takip edeceğinin altını çizdi.
XVII саммит БРИКС - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
DÜNYA
Peskov: BRICS, üçüncü ülkeleri hedef almıyor ve almayacak
Dün, 14:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала