Kremlin: Rusya'nın dostu olmayan devletlerin listesi dogma değildir, revize edilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine değinen Peskov, Rusya'nın Ukrayna tarafından çözüm konusunda yeni bir görüşme için olası tarihler konusunda öneriler beklediğini ifade etti.Ülkeler Moskova'ya karşı hasmane tavırlar sergiledikleri sürece Rusya'ya dost olmamayı sürdürdüklerine ve öyle kabul edildiklerine dikkat çeken Peskov, dost olmayan devletlerin listesinin bir dogma olmadığını ve revize edilebileceğini vurguladı.ABD ve Avrupa'nın Kiev'e yaptığı sevkiyatların Ukrayna'da çatışmaların sürdürülmesine yönelik politikanın bir göstergesi olduğunu ifade eden Peskov, Kiev'e sevkiyatların barışçıl çözümü teşvik etme çabalarıyla uyuşmadığının altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Donald Trump ve ekibinin Ukrayna sorununu barışçıl bir şekilde çözme çabalarını büyük bir takdirle karşıladığını ve ABD ile ilişkilerin yeniden başlatılması için potansiyel gördüğünü vurguladı.ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımları uygulamaya devam ettiğine dikkat çeken Peskov, yaptırımların her iki ülkenin girişimcilerine zarar verdiğini, aynı zamanda Rusya ile ABD arasındaki ortak projelerin her iki ülkenin iş insanları tarafından talep göreceğini ve her iki tarafa da kazanç sağlayabileceğini ifade etti.Peskov, Kremlin'in Avrupa Birliği'nni (AB) önümüzdeki dönemde açıklayacağı yeni yaptırım paketine ilişkin bilgileri yakından takip edeceğinin altını çizdi.

