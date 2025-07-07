https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/turk-basinin-usta-ismi-hikmet-cetinkaya-hayatini-kaybetti-1097660109.html
Türk basınının usta ismi Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti
Türk basınının usta ismi Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gazeteci yazar Hikmet Çetinkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T12:17+0300
2025-07-07T12:17+0300
2025-07-07T12:45+0300
yaşam
hikmet çetinkaya
cumhuriyet gazetesi
hayatını kaybetti
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Türk basınının usta isimlerinden eski Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci Çetinkaya bugün entübe edilmişti.Hikmet Çetinkaya kimdir?1942 yılında doğan Hikmet Çetinkaya, lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra gazetecilik yolculuğuna Cumhuriyet’te muhabir olarak adım attı.1966 ile 1980 yılları arasında Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği söyleşilerle dikkat çeken Çetinkaya, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Hasan Tahsin Ödülü’nün yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü’nün de sahibi oldu.Cumhuriyet gazetesinin bir dönem İzmir temsilciliğini de üstlenen Çetinkaya, 1986 yılından itibaren düzenli olarak köşe yazıları kaleme aldı. 2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 50 yılın üzerindeki mesleki birikimi ve hizmetleri dolayısıyla Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/gazeteci-yazar-nihat-genc-hayatini-kaybetti-1097607609.html
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Türk basınının usta ismi Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti
12:17 07.07.2025 (güncellendi: 12:45 07.07.2025)
Gazeteci yazar Hikmet Çetinkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk basınının usta isimlerinden eski Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci Çetinkaya bugün entübe edilmişti.
1942 yılında doğan Hikmet Çetinkaya, lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra gazetecilik yolculuğuna Cumhuriyet’te muhabir olarak adım attı.1966 ile 1980 yılları arasında Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği söyleşilerle dikkat çeken Çetinkaya, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Hasan Tahsin Ödülü’nün yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü’nün de sahibi oldu.
Cumhuriyet gazetesinin bir dönem İzmir temsilciliğini de üstlenen Çetinkaya, 1986 yılından itibaren düzenli olarak köşe yazıları kaleme aldı. 2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 50 yılın üzerindeki mesleki birikimi ve hizmetleri dolayısıyla Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldü.