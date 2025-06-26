https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/msbden-bedelli-askerlik-aciklamasi--1097354791.html
MSB'den bedelli askerlik açıklaması: 30 Haziran 2025 hatırlatması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması: 30 Haziran 2025 hatırlatması
Sputnik Türkiye
bedelli askerlik 2025
2025-06-26T12:17+0300
2025-06-26T12:17+0300
2025-06-26T12:17+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
dövizle bedelli askerlik
bedelli askerlik ücreti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz itibarıyla artacak bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.Bedelli askerlik ücreti artacak mı?Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik hizmetine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruda, bedelli askerlik kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarlarının, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtildi.30 Haziran hatırlatmasıAçıklamada, ücret artışından etkilenmek istemeyen yükümlülere yönelik önemli bir hatırlatma da yapıldı. Buna göre, mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen kişilerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar hem müracaat hem de ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.MSB’den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?Yeni bedel tutarının ne kadar olacağı ise 1 Temmuz 2025’te açıklanacak yeni memur maaş katsayısına göre belirlenecek.
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Sputnik Türkiye
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bedelli askerlik 2025, bedelli askerlik zammı, msb açıklama, askerlik ücreti 2025, 1 temmuz zamlı bedelli, memur katsayısı askerlik, son başvuru tarihi bedelli askerlik, askerlik başvuru şartları
bedelli askerlik 2025, bedelli askerlik zammı, msb açıklama, askerlik ücreti 2025, 1 temmuz zamlı bedelli, memur katsayısı askerlik, son başvuru tarihi bedelli askerlik, askerlik başvuru şartları
MSB'den bedelli askerlik açıklaması: 30 Haziran 2025 hatırlatması
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz itibarıyla artacak bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz itibarıyla artacak bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.
Bedelli askerlik ücreti artacak mı?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik hizmetine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruda, bedelli askerlik kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarlarının, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtildi.
Açıklamada, ücret artışından etkilenmek istemeyen yükümlülere yönelik önemli bir hatırlatma da yapıldı. Buna göre, mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen kişilerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar hem müracaat hem de ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
MSB’den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin, 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.”
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Yeni bedel tutarının ne kadar olacağı ise 1 Temmuz 2025’te açıklanacak yeni memur maaş katsayısına göre belirlenecek.