https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/msbden-bedelli-askerlik-aciklamasi--1097354791.html

MSB'den bedelli askerlik açıklaması: 30 Haziran 2025 hatırlatması

MSB'den bedelli askerlik açıklaması: 30 Haziran 2025 hatırlatması

Sputnik Türkiye

bedelli askerlik 2025

2025-06-26T12:17+0300

2025-06-26T12:17+0300

2025-06-26T12:17+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

dövizle bedelli askerlik

bedelli askerlik ücreti

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz itibarıyla artacak bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.Bedelli askerlik ücreti artacak mı?Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik hizmetine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruda, bedelli askerlik kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarlarının, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtildi.30 Haziran hatırlatmasıAçıklamada, ücret artışından etkilenmek istemeyen yükümlülere yönelik önemli bir hatırlatma da yapıldı. Buna göre, mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen kişilerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar hem müracaat hem de ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.MSB’den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?Yeni bedel tutarının ne kadar olacağı ise 1 Temmuz 2025’te açıklanacak yeni memur maaş katsayısına göre belirlenecek.

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