https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/msb-12-askerin-sehit-oldugu-metan-gazi-olayinin-detaylarini-acikladi-1097781295.html

MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayının detaylarını açıkladı

MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayının detaylarını açıkladı

Sputnik Türkiye

MSB, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde 12 askerin şehit olması üzerine kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yaptı. MSB, 12 askerin nasıl şehit olduğuna... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T13:19+0300

2025-07-10T13:19+0300

2025-07-10T13:29+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

şehit

mağara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. 12 askerin Kuzey Irak'ta mağarada metan gazından şehit olmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapıldı. MSB, 12 askerin nasıl şehit olduğuna dair ayrıntıları paylaşırken açıklamada, başlatılan idari tahkikat sürecinin devam ettiği belirtildi.Millî Savunma Bakanlığı sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:"Irak’ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe Serisi Harekâtlar kapsamında toplam 3 bin 765 mağara/sığınağın tespit, arama ve imhası başarıyla gerçekleştirilmiş ve bugüne kadar yaşanan bu olay dışında herhangi bir gazdan etkilenme olayı yaşanmamıştır.Ayrıca; harekât alanlarında mağara, sığınak ve tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz devam ederken diğer taraftan da aziz naaşlarına ulaşılamayan şehitlerimizin naaşlarını arama çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür.Bu kapsamda; 3 Kasım 2022’de şehit olan P.Uzm.Çvş. Mustafa BAZNA’nın naaşına 29 Ocak 2025’te, 7 Temmuz 2022’de şehit olan P.Uzm.Çvş. Nurettin TOKYÜREK’in naaşına 26 Mart 2025’te ulaşılmıştır. 28 Mayıs 2022’de Pençe Kilit Harekât Bölgesinde şehit olan P.Ütğm. Nuri Melih BOZKURT’un naaşını arama çalışmaları ise ilk andan itibaren devam etmektedir.Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağara; 23-24 Haziran 2024’te terör örgütü mensuplarından temizlenerek mağaranın tüm giriş ve mazgalları kapatılmıştır.Aziz şehidimizin naaşını arama faaliyetine, alınan duyum üzerine 1 Temmuz 2025’ten itibaren 852 rakımlı tepedeki mağarada devam edilmiştir.'12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir'Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edilmiş, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edilmiştir.Olayın yaşandığı 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup hâlinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir.Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen unsurlarımızda sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istemiştir.Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur. Ardından, dışarda bulunan 12 personelimiz ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girmiş, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışmıştır.En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakârlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhâl hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.İlk defa karşılaşılan bir durum olması nedeniyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edilmiştir. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19’a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basılmıştır.Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 kahraman silah arkadaşımızın naaşına ulaşılmıştır.Şehitlerimizin tahliyesinde gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle AFAD, UMKE ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeline bir kez daha teşekkür ederiz."Kamuoyuna yansıyan iddialar"Basında ve sosyal medyada yer alan; gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır."Dezenformasyon ve TSK’yı yıpratma çabaları"Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır.Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.Bahse konu olayla ilgili derhâl başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmekte; mağara içerisinde bulunan karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dâhil devam edilmektedir.Tahkikatın devam ettiği bu aşamada, kamuoyunun yalnızca resmî makamlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir. Yürütülen idari tahkikatın sonucu tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.Yapılan ve yapılacak olan resmî açıklamaları beklemeden, idari tahkikat süreci tamamlanmadan konu ile ilgili kamuoyunda sinsi bir fırsatçılıkla art niyetli yapılan haber, paylaşım, yorum ve değerlendirmeler, asla kabul edilemez."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/msb-acikladi-bedelli-askerlik-ucreti-280-bin-tl-oldu-1097781638.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), asker, şehit, mağara