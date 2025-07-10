https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/bu-dolunay-neredeyse-19-yilda-bir-ay-yanilsamasi-cok-daha-belirgin-olacak-1097759645.html
Bu dolunay neredeyse 19 yılda bir: 'Ay Yanılsaması' çok daha belirgin olacak
Bu dolunay neredeyse 19 yılda bir: 'Ay Yanılsaması' çok daha belirgin olacak
Sputnik Türkiye
2025 yazının ilk dolunayı 'Ay Yanılsaması' yaratacak. Söz konusu fenomenle Ay'ı daha turuncu ve daha büyük algılayacağız. Ayrıca bu yıl, 18.6 yılda bir... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T04:36+0300
2025-07-10T04:36+0300
2025-07-10T04:43+0300
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Yazın ilk dolunayı, gece gökyüzünde büyüleyici bir illüzyon yaratacak. Bugün Türkiye saati ile 22.36'da dolunay evresine ulaşacak olan Ay, gün batımından sonra ufukta yükseldiğinde turuncu bir parıltı ile daha büyük görünecek.'Ay Yanılsaması' nedir?'Ay Yanılsaması' nadir bir görsel fenomenden olarak biliniyor. Fenomen, Ay'ın ufuktayken, ağaçlar, binalar ya da dağlar gibi yakınlardaki nesnelerle kıyaslandığında, beynimiz ona büyük bir boyut atfetmesiyle oluşuyor.Ay’ın bu görünümü NASA'ya göre, Dünya'nın atmosferinin mavi ışığı dağıtarak daha sıcak renklerin geçmesine izin vermesi nedeniyle gerçekleşiyor. Bu nedenle Ay, ufukta genellikle turuncu ya da kırmızı bir renk alıyor. Aynı sebepten gün batımları da kırmızı görünüyor.Bu dolunay, sadece görsel etkisiyle değil, aynı zamanda Ay'ın 2025 yılında Güneş'ten en uzak olduğu gün olmasıyla da öne çıkıyor. Ay, 'Buck Dolunayı' sırasında Güneş'ten yaklaşık 94.5 milyon mil uzakta olacak.Ay'ın yörüngesinde neredeyse 19 yılda bir gerçekleşen değişimBu dolunayın diğer bir özelliği ise, Ay’ın yılın en uzun gündüzünü yaşadığımız yaz gündönümünün ardından alçak bir yörüngede hareket etmesi olarak biliniyor. Dolunaylar her zaman Güneş’in tam karşısında görünürken, bu kez dolunayın alçak yörüngesi, Ay'ın Dünya'nın ekvatoruna göre eğik yörüngesinin 18.6 yıllık döngüsüne bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu durum, Ay'ın mevsime göre daha kuzeyde ya da güneyde doğmasına ve batmasına yol açıyor. 18.6 yıl sonunda, Ay’ın yörüngesinde en yüksek kayma gerçekleşir, bu da Buck Moon'un daha net bir şekilde büyük ve turuncu bir şekilde görünmesine yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/dermatologlardan-fikir-birligi-gercekten-ise-yarayan-cilt-bakim-urunu-bilesenleri-aciklandi-1097757137.html
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ay, nasa, dünya, güneş, dolunay
ay, nasa, dünya, güneş, dolunay
Bu dolunay neredeyse 19 yılda bir: 'Ay Yanılsaması' çok daha belirgin olacak
04:36 10.07.2025 (güncellendi: 04:43 10.07.2025)
2025 yazının ilk dolunayı 'Ay Yanılsaması' yaratacak. Söz konusu fenomenle Ay'ı daha turuncu ve daha büyük algılayacağız. Ayrıca bu yıl, 18.6 yılda bir gerçekleşen Ay yörüngesi değişikliğiyle bu yanılsamayı daha net görme imkanı oluşacak.
Yazın ilk dolunayı, gece gökyüzünde büyüleyici bir illüzyon yaratacak. Bugün Türkiye saati ile 22.36'da dolunay evresine ulaşacak olan Ay, gün batımından sonra ufukta yükseldiğinde turuncu bir parıltı ile daha büyük görünecek.
'Ay Yanılsaması' nadir bir görsel fenomenden olarak biliniyor. Fenomen, Ay'ın ufuktayken, ağaçlar, binalar ya da dağlar gibi yakınlardaki nesnelerle kıyaslandığında, beynimiz ona büyük bir boyut atfetmesiyle oluşuyor.
Ay’ın bu görünümü NASA'ya göre, Dünya'nın atmosferinin mavi ışığı dağıtarak daha sıcak renklerin geçmesine izin vermesi nedeniyle gerçekleşiyor. Bu nedenle Ay, ufukta genellikle turuncu ya da kırmızı bir renk alıyor. Aynı sebepten gün batımları da kırmızı görünüyor.
Bu dolunay, sadece görsel etkisiyle değil, aynı zamanda Ay'ın 2025 yılında Güneş'ten en uzak olduğu gün olmasıyla da öne çıkıyor. Ay, 'Buck Dolunayı' sırasında Güneş'ten yaklaşık 94.5 milyon mil uzakta olacak.
Ay'ın yörüngesinde neredeyse 19 yılda bir gerçekleşen değişim
Bu dolunayın diğer bir özelliği ise, Ay’ın yılın en uzun gündüzünü yaşadığımız yaz gündönümünün ardından alçak bir yörüngede hareket etmesi olarak biliniyor.
Dolunaylar her zaman Güneş’in tam karşısında görünürken, bu kez dolunayın alçak yörüngesi, Ay'ın Dünya'nın ekvatoruna göre eğik yörüngesinin 18.6 yıllık döngüsüne bağlı olarak gerçekleşiyor.
Bu durum, Ay'ın mevsime göre daha kuzeyde ya da güneyde doğmasına ve batmasına yol açıyor. 18.6 yıl sonunda, Ay’ın yörüngesinde en yüksek kayma gerçekleşir, bu da Buck Moon'un daha net bir şekilde büyük ve turuncu bir şekilde görünmesine yol açabilir.