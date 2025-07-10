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Merkez Bankası döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı
Merkez Bankası döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen haftaya göre yaklaşık 9 milyar dolar artış gösterdi. Toplam rezervlerde ise... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T16:07+0300
2025-07-10T16:07+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyet merkez bankası
merkez bankası
döviz rezervi
altın rezervi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 164 milyar 397 milyon dolara çıktı. Döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artış gösterirken altın rezervleri de yükseldi. 28 Mart'tan beri en yüksek rezerv rakamına ulaşıldıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık istatistikleri açıkladı.TCMB haftalık verilerine göre, 4 Temmuz ile sona eren haftada döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artarak 71 milyar 94,6 milyon dolardan 79 milyar 786 milyon dolara yükseldi. Böylece 28 Mart 2025 tarihindeki 80 milyar 609 milyon doların ardından en yüksek rezerv rakamına ulaşıldı.Altın rezervleri 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 154 milyar 410,8 milyon dolar olan seviyesinden, 164 milyar 397 milyon dolara geldi.Bir önceki hafta 46 milyar 367 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 11 milyar 101 milyon dolar artarak 57 milyar 468 milyon dolara geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/bankada-parasi-olanlar-dikkat-stopaj-artisi-ve-faiz-dususu-mevduat-getirilerini-etkileyecek-guncel-1097763692.html
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, merkez bankası, döviz rezervi, altın rezervi
türkiye cumhuriyet merkez bankası, merkez bankası, döviz rezervi, altın rezervi

Merkez Bankası döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı

16:07 10.07.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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Merkez Bankası döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen haftaya göre yaklaşık 9 milyar dolar artış gösterdi. Toplam rezervlerde ise artış yaklaşık 10 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 164 milyar 397 milyon dolara çıktı. Döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artış gösterirken altın rezervleri de yükseldi.

28 Mart'tan beri en yüksek rezerv rakamına ulaşıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık istatistikleri açıkladı.
TCMB haftalık verilerine göre, 4 Temmuz ile sona eren haftada döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artarak 71 milyar 94,6 milyon dolardan 79 milyar 786 milyon dolara yükseldi. Böylece 28 Mart 2025 tarihindeki 80 milyar 609 milyon doların ardından en yüksek rezerv rakamına ulaşıldı.
Altın rezervleri 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 154 milyar 410,8 milyon dolar olan seviyesinden, 164 milyar 397 milyon dolara geldi.
Bir önceki hafta 46 milyar 367 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 11 milyar 101 milyon dolar artarak 57 milyar 468 milyon dolara geldi.
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