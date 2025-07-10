https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-ve-rubio-malezyada-bulustu-1097781421.html

Lavrov ve Rubio Malezya'da buluştu

Lavrov ve Rubio Malezya'da buluştu

Sputnik Türkiye

Rusya ve ABD'nin dışişleri bakanları, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulundukları Kuala Lumpur'da buluştu. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T13:19+0300

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güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

sergey lavrov

marco rubio

rusya-abd i̇lişkileri

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşme için bir araya geldi.Lavrov ve Rubio'nun Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna meselesinin yanı sıra Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi ve Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etmesi bekleniyor.Lavrov, 4 Temmuz'da Rubio'ya ABD Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir mesaj göndermiş, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin gelecekte istikrarlı ve öngörülebilir hale geleceği umudu dile getirmişti.İki bakan, son olarak 28 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-dunyadaki-karmasik-durum-rusya-ve-cin-arasinda-surekli-diyalog-gerektiriyor-1097781162.html

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abd, rusya, kuala lumpur, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), sergey lavrov, marco rubio, rusya-abd i̇lişkileri