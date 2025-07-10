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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-ve-rubio-malezyada-bulustu-1097781421.html
Lavrov ve Rubio Malezya'da buluştu
Lavrov ve Rubio Malezya'da buluştu
Sputnik Türkiye
Rusya ve ABD'nin dışişleri bakanları, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulundukları Kuala Lumpur'da buluştu. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:19+0300
2025-07-10T13:30+0300
dünya
abd
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kuala lumpur
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
sergey lavrov
marco rubio
rusya-abd i̇lişkileri
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşme için bir araya geldi.Lavrov ve Rubio'nun Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna meselesinin yanı sıra Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi ve Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etmesi bekleniyor.Lavrov, 4 Temmuz'da Rubio'ya ABD Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir mesaj göndermiş, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin gelecekte istikrarlı ve öngörülebilir hale geleceği umudu dile getirmişti.İki bakan, son olarak 28 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lavrov-dunyadaki-karmasik-durum-rusya-ve-cin-arasinda-surekli-diyalog-gerektiriyor-1097781162.html
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abd, rusya, kuala lumpur, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), sergey lavrov, marco rubio, rusya-abd i̇lişkileri
abd, rusya, kuala lumpur, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), sergey lavrov, marco rubio, rusya-abd i̇lişkileri

Lavrov ve Rubio Malezya'da buluştu

13:19 10.07.2025 (güncellendi: 13:30 10.07.2025)
© Sputnik / montagem de fotosO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / montagem de fotos
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Rusya ve ABD'nin dışişleri bakanları, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulundukları Kuala Lumpur'da buluştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ikili görüşme için bir araya geldi.

Lavrov ve Rubio'nun Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna meselesinin yanı sıra Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi ve Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etmesi bekleniyor.

Lavrov, 4 Temmuz'da Rubio'ya ABD Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir mesaj göndermiş, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin gelecekte istikrarlı ve öngörülebilir hale geleceği umudu dile getirmişti.

İki bakan, son olarak 28 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi yapmıştı.
Vang Yi - Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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