https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kremlin-azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-dogrudan-diyalogu-memnuniyetle-karsiliyoruz-1097784404.html

Kremlin: Azerbaycan ile Ermenistan arasında doğrudan diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz

Kremlin: Azerbaycan ile Ermenistan arasında doğrudan diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

Aliyev ve Paşinyan arasında bugün Abu Dabi'de yapılan barış sürecine ilişkin görüşme hakkında Kremlin'den açıklama geldi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T14:19+0300

2025-07-10T14:19+0300

2025-07-10T14:19+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında doğrudan diyaloğu memnuniyetle karşıladığını söyledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Peskov, Bakü ile Erivan arasında barış anlaşmasının imzalanmasının bölgeye istikrar kazandırmaya yardımcı olacağını, Moskova'nın bu süreci desteklediğini vurguladı.Kremlin Sözcüsü, "Böyle doğrudan bir diyaloğun gerçekleşmesini elbette memnuniyetle karşılıyoruz ve çeşitli düzeylerde defalarca belirttiğimiz gibi, mümkün olan en kısa sürede bir barış anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşılayacağız" dedi.Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak olası bir anlaşmanın bölgeye öngörülebilirlik, istikrar ve barış katacak önemli bir unsur olacağını kaydeden Peskov, Rusya'nın bu süreci desteklediğinin altını çizdi.'Üçüncü tur müzakereler için Kiev'den sinyal bekliyoruz'Rusya ve Ukrayna arasında sürdürülen müzakere sürecine de değinen Peskov, üçüncü tur müzakereler için Kiev'den sinyal beklediklerini söyledi.Sözcü, şu anda Ukrayna'daki barış sürecinin durduğunun söylenemeyeceğinin de altını çizdi.

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haberler, i̇lham aliyev, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan, abu dabi, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna