https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/klima-kavgasi-cinayetle-bitti-ev-arkadasini-bogazindan-bicaklayarak-oldurdu-1097467373.html
Klima kavgası cinayetle bitti: Ev arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Klima kavgası cinayetle bitti: Ev arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında klima nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T17:57+0300
2025-06-30T17:57+0300
2025-06-30T17:57+0300
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cinayet masası
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde klima nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir apart dairede yabancı uyruklu S.K. ve S.A.M. arasında klima kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya daha sonra S.A.M.’nin arkadaşı H.J. de dahil oldu. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.J. eline geçirdiği bıçakla S.K.’yi yaraladı.Kavganın ardından şüpheliler olay yerinden ayrılarak H.J.’nin evine gitti. Bir süre sonra S.A.M., Çınar Polis Merkezi'ne giderek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, S.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.S.K.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırılırken, şüpheliler H.J. ve S.A.M. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/sicak-hava-dalgasi-geliyor-bogucu-sicaklarla-nasil-basa-cikilir-uzmanlari-anlatti-1097291134.html
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Klima kavgası cinayetle bitti: Ev arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında klima nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde klima nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir apart dairede yabancı uyruklu S.K. ve S.A.M. arasında klima kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya daha sonra S.A.M.’nin arkadaşı H.J. de dahil oldu. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.J. eline geçirdiği bıçakla S.K.’yi yaraladı.
Kavganın ardından şüpheliler olay yerinden ayrılarak H.J.’nin evine gitti. Bir süre sonra S.A.M., Çınar Polis Merkezi'ne giderek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, S.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
S.K.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırılırken, şüpheliler H.J. ve S.A.M. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.