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AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T15:33+0300
2025-07-10T15:33+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.56’da Akdeniz’de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldüAFAD verilerine göre depremin yerin 10.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının, bölgedeki bazı yerleşim alanlarında hafif şekilde hissedildiği, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Bölgede mikro sarsıntılar sık görülüyorUzmanlar, Datça ve çevresinin aktif fay hatlarına yakın konumda olduğunu ve bu tür düşük şiddetli sarsıntıların bölgede zaman zaman görüldüğünü belirtiyor. Bölgede yaşayan vatandaşların, resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip etmesi ve deprem çantalarını hazır bulundurmaları öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/prof-dr-naci-gorur-o-bolgeyi-isaret-etti-ege-geriliyor-diye-uyardi-1097785212.html
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akdeniz, afad, deprem, deprem
akdeniz, afad, deprem, deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

15:33 10.07.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Fotoğraf
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AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.56’da Akdeniz’de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü

AFAD verilerine göre depremin yerin 10.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının, bölgedeki bazı yerleşim alanlarında hafif şekilde hissedildiği, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Bölgede mikro sarsıntılar sık görülüyor

Uzmanlar, Datça ve çevresinin aktif fay hatlarına yakın konumda olduğunu ve bu tür düşük şiddetli sarsıntıların bölgede zaman zaman görüldüğünü belirtiyor. Bölgede yaşayan vatandaşların, resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip etmesi ve deprem çantalarını hazır bulundurmaları öneriliyor.
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