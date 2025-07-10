https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-meydana-geldi-1097786884.html

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. 10.07.2025, Sputnik Türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.56’da Akdeniz’de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldüAFAD verilerine göre depremin yerin 10.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının, bölgedeki bazı yerleşim alanlarında hafif şekilde hissedildiği, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Bölgede mikro sarsıntılar sık görülüyorUzmanlar, Datça ve çevresinin aktif fay hatlarına yakın konumda olduğunu ve bu tür düşük şiddetli sarsıntıların bölgede zaman zaman görüldüğünü belirtiyor. Bölgede yaşayan vatandaşların, resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip etmesi ve deprem çantalarını hazır bulundurmaları öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/prof-dr-naci-gorur-o-bolgeyi-isaret-etti-ege-geriliyor-diye-uyardi-1097785212.html

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