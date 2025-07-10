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İstanbullular dikkat: Beykoz'da denize girmek yasaklandı
İstanbullular dikkat: Beykoz'da denize girmek yasaklandı
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Beykoz Kaymakamlığı, ilçedeki sahillerde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmenin yasaklandığını... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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Beykoz Kaymakamlığı, 10 Temmuz Perşembe günü ilçedeki sahillerde denize girmeyi yasakladı.İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahillerde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaştığını belirten Beykoz Kaymakamlığı, halktan yasağa uymasını istedi. Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/belediye-duyurdu-4-5-temmuz-tarihinde-denize-girmek-yasaklandi-1097578093.html
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İstanbullular dikkat: Beykoz'da denize girmek yasaklandı

00:41 10.07.2025
© AA / Halis AkyıldızBeykoz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı
Beykoz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA / Halis Akyıldız
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Beykoz Kaymakamlığı, ilçedeki sahillerde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, halktan yasağa uymalarını ve sahil güvenlik uyarılarını dikkate almalarını istedi.
Beykoz Kaymakamlığı, 10 Temmuz Perşembe günü ilçedeki sahillerde denize girmeyi yasakladı.
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahillerde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaştığını belirten Beykoz Kaymakamlığı, halktan yasağa uymasını istedi. Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.
deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
TÜRKİYE
Belediye duyurdu: 4-5 Temmuz tarihinde denize girmek yasaklandı
3 Temmuz, 17:42
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