https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/istanbullular-dikkat-beykozda-denize-girmek-yasaklandi-1097758497.html
İstanbullular dikkat: Beykoz'da denize girmek yasaklandı
İstanbullular dikkat: Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Beykoz Kaymakamlığı, ilçedeki sahillerde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmenin yasaklandığını... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T00:41+0300
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Beykoz Kaymakamlığı, 10 Temmuz Perşembe günü ilçedeki sahillerde denize girmeyi yasakladı.İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahillerde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaştığını belirten Beykoz Kaymakamlığı, halktan yasağa uymasını istedi. Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/belediye-duyurdu-4-5-temmuz-tarihinde-denize-girmek-yasaklandi-1097578093.html
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türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), beykoz, beykoz belediyesi , kaymakam, kaymakamlık
İstanbullular dikkat: Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz Kaymakamlığı, ilçedeki sahillerde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, halktan yasağa uymalarını ve sahil güvenlik uyarılarını dikkate almalarını istedi.
Beykoz Kaymakamlığı, 10 Temmuz Perşembe günü ilçedeki sahillerde denize girmeyi yasakladı.
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahillerde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaştığını belirten Beykoz Kaymakamlığı, halktan yasağa uymasını istedi. Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.