https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/belediye-duyurdu-4-5-temmuz-tarihinde-denize-girmek-yasaklandi-1097578093.html
Belediye duyurdu: 4-5 Temmuz tarihinde denize girmek yasaklandı
Belediye duyurdu: 4-5 Temmuz tarihinde denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Giresun Belediyesi, yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girişi yasakladı. Karar, olası boğulma vakalarının önüne... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T17:42+0300
2025-07-03T17:42+0300
2025-07-03T17:42+0300
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Giresun'da 4-5 Temmuz 2025 tarihlerinde yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmek yasaklandı.Sosyal medya hesabından Giresun Belediyesi ''İlimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı; 04.07.2025 (Cuma) 05.07.2025 (Cumartesi) Tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır'' paylaşımında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/sicaklik-6-8-derece-dusuyor-firtina-uyarisi-yapildi-bircok-ilde-deniz-girmek-yasak-1097431334.html
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türkiye, giresun, giresun valiliği, giresun cumhuriyet başsavcılığı, deniz, yasak, deniz yasak, yüzme, yüzme yarışı
türkiye, giresun, giresun valiliği, giresun cumhuriyet başsavcılığı, deniz, yasak, deniz yasak, yüzme, yüzme yarışı
Belediye duyurdu: 4-5 Temmuz tarihinde denize girmek yasaklandı
Giresun Belediyesi, yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girişi yasakladı. Karar, olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındı. Yetkililer, halkı uyararak yasağa uyulmasını ve sahillerde dikkatli olunmasını istedi.
Giresun'da 4-5 Temmuz 2025 tarihlerinde yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Sosyal medya hesabından Giresun Belediyesi ''İlimiz genelinde denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı; 04.07.2025 (Cuma) 05.07.2025 (Cumartesi) Tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır'' paylaşımında bulundu.