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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/iletisim-baskanliginda-devir-teslim-fahrettin-altun-gorevi-burhanettin-durana-devrediyor-1097783899.html
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devretti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devretti
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenleniyor. Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devrediyor. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevi Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan devraldı.Törende konuşan Altun şunları söyledi:"Burhanettin Başkanımızla biz uzun yıllar çalıştık birlikte kitap yazdık araştırmalar yaptık. Bizim çalışma arkadaşlığımız yanında çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukukumuz oldu birbirimizden çok şey öğrendik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde omuz omuza varlık gösterdik. Görevi kendisine teslim ediyorum başarılar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum."
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fahrettin altun, burhanettin duran, i̇letişim başkanlığı
fahrettin altun, burhanettin duran, i̇letişim başkanlığı

İletişim Başkanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devretti

14:04 10.07.2025 (güncellendi: 14:19 10.07.2025)
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devrediyor
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devrediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenleniyor. Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devrediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevi Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan devraldı.

Törende konuşan Altun şunları söyledi:
"Burhanettin Başkanımızla biz uzun yıllar çalıştık birlikte kitap yazdık araştırmalar yaptık. Bizim çalışma arkadaşlığımız yanında çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukukumuz oldu birbirimizden çok şey öğrendik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde omuz omuza varlık gösterdik. Görevi kendisine teslim ediyorum başarılar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum."
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