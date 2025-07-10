https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/iletisim-baskanliginda-devir-teslim-fahrettin-altun-gorevi-burhanettin-durana-devrediyor-1097783899.html
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devretti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devretti
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenleniyor. Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devrediyor. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T14:04+0300
2025-07-10T14:04+0300
2025-07-10T14:19+0300
türki̇ye
fahrettin altun
burhanettin duran
i̇letişim başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097783744_59:0:1828:995_1920x0_80_0_0_3b09a015462807fbcd95e9edcdc4f80f.png
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevi Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan devraldı.Törende konuşan Altun şunları söyledi:"Burhanettin Başkanımızla biz uzun yıllar çalıştık birlikte kitap yazdık araştırmalar yaptık. Bizim çalışma arkadaşlığımız yanında çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukukumuz oldu birbirimizden çok şey öğrendik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde omuz omuza varlık gösterdik. Görevi kendisine teslim ediyorum başarılar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum."
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097783744_371:0:1698:995_1920x0_80_0_0_6e884cf80a4e3b9065243d3b7786618f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fahrettin altun, burhanettin duran, i̇letişim başkanlığı
fahrettin altun, burhanettin duran, i̇letişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim: Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devretti
14:04 10.07.2025 (güncellendi: 14:19 10.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenleniyor. Fahrettin Altun görevi Burhanettin Duran'a devrediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevi Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan devraldı.
Törende konuşan Altun şunları söyledi:
"Burhanettin Başkanımızla biz uzun yıllar çalıştık birlikte kitap yazdık araştırmalar yaptık. Bizim çalışma arkadaşlığımız yanında çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukukumuz oldu birbirimizden çok şey öğrendik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde omuz omuza varlık gösterdik. Görevi kendisine teslim ediyorum başarılar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum."