https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ibrahim-tatlises-son-noktayi-koydu-hicbir-bagim-kalmadi-dostlugumuz-bitti-1097788335.html
İbrahim Tatlıses son noktayı koydu: 'Hiçbir bağım kalmadı, dostluğumuz bitti'
İbrahim Tatlıses son noktayı koydu: 'Hiçbir bağım kalmadı, dostluğumuz bitti'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 5 yıldır yanında çalışan koruması Mevlüt Aybı ile yollarını ayırdığını ve kamuoyunda "kirvesi" olarak bilinen Metin Cantimur ile... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T16:24+0300
2025-07-10T16:24+0300
2025-07-10T16:24+0300
yaşam
i̇brahim tatlıses
dost
metin cantimur
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İbrahim Tatlıses, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koruması Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağının kalmadığını ifade etti. Tatlıses, “5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.'Kirve' Metin Cantimur’la dostluğu da bittiAynı paylaşımda Tatlıses, uzun yıllardır birlikte anıldığı Metin Cantimur ile de ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Ayrıca kamuoyunda 'kirvem' olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/prof-dr-naci-gorur-o-bolgeyi-isaret-etti-ege-geriliyor-diye-uyardi-1097785212.html
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i̇brahim tatlıses, dost, metin cantimur
i̇brahim tatlıses, dost, metin cantimur
İbrahim Tatlıses son noktayı koydu: 'Hiçbir bağım kalmadı, dostluğumuz bitti'
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 5 yıldır yanında çalışan koruması Mevlüt Aybı ile yollarını ayırdığını ve kamuoyunda "kirvesi" olarak bilinen Metin Cantimur ile dostluğunun sona erdiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklama sonrası bu ayrılık kararlarının nedeni merak konusu oldu.
İbrahim Tatlıses, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koruması Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağının kalmadığını ifade etti. Tatlıses, “5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.
'Kirve' Metin Cantimur’la dostluğu da bitti
Aynı paylaşımda Tatlıses, uzun yıllardır birlikte anıldığı Metin Cantimur ile de ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ayrıca kamuoyunda 'kirvem' olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur.”