Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ibrahim-tatlises-son-noktayi-koydu-hicbir-bagim-kalmadi-dostlugumuz-bitti-1097788335.html
İbrahim Tatlıses son noktayı koydu: 'Hiçbir bağım kalmadı, dostluğumuz bitti'
İbrahim Tatlıses son noktayı koydu: 'Hiçbir bağım kalmadı, dostluğumuz bitti'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 5 yıldır yanında çalışan koruması Mevlüt Aybı ile yollarını ayırdığını ve kamuoyunda "kirvesi" olarak bilinen Metin Cantimur ile... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T16:24+0300
2025-07-10T16:24+0300
yaşam
i̇brahim tatlıses
dost
metin cantimur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058094311_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f6d25e4816bd7cd6b213a45c4f3c4ec.jpg
İbrahim Tatlıses, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koruması Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağının kalmadığını ifade etti. Tatlıses, “5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.'Kirve' Metin Cantimur’la dostluğu da bittiAynı paylaşımda Tatlıses, uzun yıllardır birlikte anıldığı Metin Cantimur ile de ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Ayrıca kamuoyunda 'kirvem' olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/prof-dr-naci-gorur-o-bolgeyi-isaret-etti-ege-geriliyor-diye-uyardi-1097785212.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058094311_80:0:1147:800_1920x0_80_0_0_d9e17af6ee05c0aa06d3735ee44642f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇brahim tatlıses, dost, metin cantimur
i̇brahim tatlıses, dost, metin cantimur

İbrahim Tatlıses son noktayı koydu: 'Hiçbir bağım kalmadı, dostluğumuz bitti'

16:24 10.07.2025
© AAİbrahim Tatlıses'ten İsrail'de konser
İbrahim Tatlıses'ten İsrail'de konser - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
Abone ol
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 5 yıldır yanında çalışan koruması Mevlüt Aybı ile yollarını ayırdığını ve kamuoyunda "kirvesi" olarak bilinen Metin Cantimur ile dostluğunun sona erdiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklama sonrası bu ayrılık kararlarının nedeni merak konusu oldu.
İbrahim Tatlıses, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koruması Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağının kalmadığını ifade etti. Tatlıses, “5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.

'Kirve' Metin Cantimur’la dostluğu da bitti

Aynı paylaşımda Tatlıses, uzun yıllardır birlikte anıldığı Metin Cantimur ile de ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ayrıca kamuoyunda 'kirvem' olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur.”
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 'Ege geriliyor' diye uyardı
14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала