İBB soruşturması: Umut Şenol ve Berat Çağrı Kapki tahliye oldu

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İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan CHP Şişli Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, sanıkların verdiği ifadelerin soruşturmaya katkı sağladığını belirterek iki isim hakkında yurt dışı yasağı ve imza şartı içeren adli kontrol kararı verdi.