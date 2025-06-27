https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ibb-sorusturmasi-umut-senol-ve-berat-cagri-kapki-tahliye-oldu-1097402790.html
İBB soruşturması: Umut Şenol ve Berat Çağrı Kapki tahliye oldu
İBB soruşturması: Umut Şenol ve Berat Çağrı Kapki tahliye oldu
Sputnik Türkiye
İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan CHP Şişli Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T18:46+0300
2025-06-27T18:46+0300
2025-06-27T18:46+0300
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türkiye, haberler, umut şenol, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
türkiye, haberler, umut şenol, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
İBB soruşturması: Umut Şenol ve Berat Çağrı Kapki tahliye oldu
İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan CHP Şişli Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, sanıkların verdiği ifadelerin soruşturmaya katkı sağladığını belirterek iki isim hakkında yurt dışı yasağı ve imza şartı içeren adli kontrol kararı verdi.