https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/husiler-kizildenizde-eternity-c-gemisinin-batirildigini-duyurdu-1097774026.html
Husiler, Kızıldeniz'de Eternity C gemisinin batırıldığını duyurdu
Husiler, Kızıldeniz'de Eternity C gemisinin batırıldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat Limanı'na giderken hedef aldıklarını belirttikleri "Eternity C" gemisinin tamamen batırıldığını duyurdu. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:18+0300
2025-07-10T11:18+0300
2025-07-10T11:18+0300
dünya
i̇srail
eilat
yemen
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097771336_0:54:1490:892_1920x0_80_0_0_f24801acae1f4f8469ec6905232ddab9.jpg
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü açıklamasında, "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş limanına (Eilat) doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı." ifadelerini kullandı.Geminin tamamen batırıldığını belirten Seri, geminin mürettebatının bir kısmının kurtarıldığını, tıbbi bakımın ardından güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini verdi.Seri, "geminin ve ait olduğu şirketin (İsrail'e yönelik) ablukayı ihlal ederek faaliyet göstermesi nedeaniyle hedef alındığını" kaydetti.Eternity C gemisinde bulunan 25 kişiden 6'sının kurtarıldığı, bunlardan 5'inin Filipinler ve 1'inin Hindistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.Batırılan ikinci gemiHusilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de battığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/israil-savunma-bakani-operasyonu-duyurdu-israil-ordusu-yemende-husilere-yonelik-hava-saldirisi-1097646470.html
i̇srail
eilat
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097771336_115:0:1375:945_1920x0_80_0_0_ef0a1e69000ac5f67204e15f95dfdfeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, eilat, yemen, husiler
i̇srail, eilat, yemen, husiler
Husiler, Kızıldeniz'de Eternity C gemisinin batırıldığını duyurdu
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat Limanı'na giderken hedef aldıklarını belirttikleri "Eternity C" gemisinin tamamen batırıldığını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü açıklamasında, "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş limanına (Eilat) doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı." ifadelerini kullandı.
Geminin tamamen batırıldığını belirten Seri, geminin mürettebatının bir kısmının kurtarıldığını, tıbbi bakımın ardından güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini verdi.
Seri, "geminin ve ait olduğu şirketin (İsrail'e yönelik) ablukayı ihlal ederek faaliyet göstermesi nedeaniyle hedef alındığını" kaydetti.
Eternity C gemisinde bulunan 25 kişiden 6'sının kurtarıldığı, bunlardan 5'inin Filipinler ve 1'inin Hindistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.
Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de battığını açıklamıştı.