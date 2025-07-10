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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/husiler-kizildenizde-eternity-c-gemisinin-batirildigini-duyurdu-1097774026.html
Husiler, Kızıldeniz'de Eternity C gemisinin batırıldığını duyurdu
Husiler, Kızıldeniz'de Eternity C gemisinin batırıldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat Limanı'na giderken hedef aldıklarını belirttikleri "Eternity C" gemisinin tamamen batırıldığını duyurdu. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:18+0300
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü açıklamasında, "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş limanına (Eilat) doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı." ifadelerini kullandı.Geminin tamamen batırıldığını belirten Seri, geminin mürettebatının bir kısmının kurtarıldığını, tıbbi bakımın ardından güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini verdi.Seri, "geminin ve ait olduğu şirketin (İsrail'e yönelik) ablukayı ihlal ederek faaliyet göstermesi nedeaniyle hedef alındığını" kaydetti.Eternity C gemisinde bulunan 25 kişiden 6'sının kurtarıldığı, bunlardan 5'inin Filipinler ve 1'inin Hindistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.Batırılan ikinci gemiHusilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de battığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/israil-savunma-bakani-operasyonu-duyurdu-israil-ordusu-yemende-husilere-yonelik-hava-saldirisi-1097646470.html
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i̇srail, eilat, yemen, husiler

Husiler, Kızıldeniz'de Eternity C gemisinin batırıldığını duyurdu

11:18 10.07.2025
© AA / Husi Basın OfisiEternity C
Eternity C - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA / Husi Basın Ofisi
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat Limanı'na giderken hedef aldıklarını belirttikleri "Eternity C" gemisinin tamamen batırıldığını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü açıklamasında, "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş limanına (Eilat) doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı." ifadelerini kullandı.
Geminin tamamen batırıldığını belirten Seri, geminin mürettebatının bir kısmının kurtarıldığını, tıbbi bakımın ardından güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini verdi.
© AA / Husi Basın OfisiEternity C
Eternity C - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
Eternity C
© AA / Husi Basın Ofisi
Seri, "geminin ve ait olduğu şirketin (İsrail'e yönelik) ablukayı ihlal ederek faaliyet göstermesi nedeaniyle hedef alındığını" kaydetti.
Eternity C gemisinde bulunan 25 kişiden 6'sının kurtarıldığı, bunlardan 5'inin Filipinler ve 1'inin Hindistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Batırılan ikinci gemi

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.
© AA / Husi Basın OfisiEternity C
Eternity C - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
Eternity C
© AA / Husi Basın Ofisi
Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de battığını açıklamıştı.
Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
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İsrail Savunma Bakanı operasyonu duyurdu: İsrail ordusu Yemen'de Husilere yönelik hava saldırısı düzenledi
7 Temmuz, 01:19
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