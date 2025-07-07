https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/israil-savunma-bakani-operasyonu-duyurdu-israil-ordusu-yemende-husilere-yonelik-hava-saldirisi-1097646470.html
İsrail Savunma Bakanı operasyonu duyurdu: İsrail ordusu Yemen'de Husilere yönelik hava saldırısı düzenledi
İsrail Savunma Bakanı operasyonu duyurdu: İsrail ordusu Yemen'de Husilere yönelik hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Yemen'de Husilere yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-07T01:19+0300
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İsrail Savunma Bakan İsrael Katz, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.Katz, X hesabından yaptığı açıklamada 'Siyah Bayrak' adı verilen operasyon kapsamında İsrail ordusunun, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı Galaxy Leader gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirtti. Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler" ifadesini kullandı.
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i̇srail, israel katz, yemen, husi
i̇srail, israel katz, yemen, husi
İsrail Savunma Bakanı operasyonu duyurdu: İsrail ordusu Yemen'de Husilere yönelik hava saldırısı düzenledi
01:19 07.07.2025 (güncellendi: 01:52 07.07.2025)
İsrail Savunma Bakanı Katz İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Yemen'de Husilere yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakan İsrael Katz, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
Katz, X hesabından yaptığı açıklamada 'Siyah Bayrak' adı verilen operasyon kapsamında İsrail ordusunun, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı Galaxy Leader gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirtti.
Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler" ifadesini kullandı.