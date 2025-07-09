https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/adet-kanamasina-alerjisi-oldugu-ortaya-cikti-kadin-haplarla-menopoza-girdi-1097755792.html

Adet kanamasına alerjisi olduğu ortaya çıktı: Kadın haplarla menopoza girdi

Adet kanamasına alerjisi olduğu ortaya çıktı: Kadın haplarla menopoza girdi

Sputnik Türkiye

İspanya’da yayınlanan bir televizyon programında, 23 yaşındaki Yaiza'nın sıra dışı sağlık hikayesi izleyicilerle paylaşıldı. Yaiza, regli kanına karşı... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T22:27+0300

2025-07-09T22:27+0300

2025-07-09T22:27+0300

sağlik

adet

erken adet görme oranı

erken adet görmek neyin belirtisidir

erken adet görme nedenleri

erken adet görmek normal mi

erken adet görmek

erken adet görme neden olur

erken adet neyin belirtisi

adet görme yaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097464162_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_f4d30c1d998f1547bf1827a9287ea328.jpg

23 yaşındaki kadın adet dönemindeki kana olan alerjisi nedeniyle geçici olarak menopoza sokuldu.İspanya'da yayınlanan bir programda 23 yaşındaki Yaiza isimli kadının regli kanamasına alerjisi olduğu açıklandı. Sağlık sorunlarının ilk regl döneminden itibaren başladığını açıklayan 23 yaşındaki kadın “Bugün bile normal bir gün geçirmeye çalışırken menopoz belirtilerine benzer semptomlar yaşıyorum. Doktorların verdiği hormon baskılayıcı haplar sayesinde üç aydır menopoza girmiş gibi bir bazal durumda yaşıyorum” dedi.Hastalığına teşhis konulmasının 10 yıl sürdüğünü açıklayan Yaiza, bu süreçte yoğun idrar yolu enfeksiyonları, mesane ağrısı, şişen göz kapakları ve dudaklar gibi belirtiler yaşadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/canan-karatay-bunlar-cok-tehlikeli-diyerek-uyardi-vucuda-girdiginde-alerji-basliyor-hayati-tehlike-1091452478.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adet, erken adet görme oranı, erken adet görmek neyin belirtisidir, erken adet görme nedenleri, erken adet görmek normal mi, erken adet görmek, erken adet görme neden olur, erken adet neyin belirtisi, adet görme yaşı, erken adet görme oranları