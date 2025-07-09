https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/adet-kanamasina-alerjisi-oldugu-ortaya-cikti-kadin-haplarla-menopoza-girdi-1097755792.html
Adet kanamasına alerjisi olduğu ortaya çıktı: Kadın haplarla menopoza girdi
Adet kanamasına alerjisi olduğu ortaya çıktı: Kadın haplarla menopoza girdi
Sputnik Türkiye
İspanya’da yayınlanan bir televizyon programında, 23 yaşındaki Yaiza'nın sıra dışı sağlık hikayesi izleyicilerle paylaşıldı. Yaiza, regli kanına karşı... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T22:27+0300
2025-07-09T22:27+0300
2025-07-09T22:27+0300
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23 yaşındaki kadın adet dönemindeki kana olan alerjisi nedeniyle geçici olarak menopoza sokuldu.İspanya'da yayınlanan bir programda 23 yaşındaki Yaiza isimli kadının regli kanamasına alerjisi olduğu açıklandı. Sağlık sorunlarının ilk regl döneminden itibaren başladığını açıklayan 23 yaşındaki kadın “Bugün bile normal bir gün geçirmeye çalışırken menopoz belirtilerine benzer semptomlar yaşıyorum. Doktorların verdiği hormon baskılayıcı haplar sayesinde üç aydır menopoza girmiş gibi bir bazal durumda yaşıyorum” dedi.Hastalığına teşhis konulmasının 10 yıl sürdüğünü açıklayan Yaiza, bu süreçte yoğun idrar yolu enfeksiyonları, mesane ağrısı, şişen göz kapakları ve dudaklar gibi belirtiler yaşadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/canan-karatay-bunlar-cok-tehlikeli-diyerek-uyardi-vucuda-girdiginde-alerji-basliyor-hayati-tehlike-1091452478.html
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Adet kanamasına alerjisi olduğu ortaya çıktı: Kadın haplarla menopoza girdi
İspanya’da yayınlanan bir televizyon programında, 23 yaşındaki Yaiza'nın sıra dışı sağlık hikayesi izleyicilerle paylaşıldı. Yaiza, regli kanına karşı gösterdiği ciddi alerjik reaksiyonlar nedeniyle doktorların önerisiyle geçici olarak menopoza sokulduğunu açıkladı.
23 yaşındaki kadın adet dönemindeki kana olan alerjisi nedeniyle geçici olarak menopoza sokuldu.
İspanya'da yayınlanan bir programda 23 yaşındaki Yaiza isimli kadının regli kanamasına alerjisi olduğu açıklandı. Sağlık sorunlarının ilk regl döneminden itibaren başladığını açıklayan 23 yaşındaki kadın “Bugün bile normal bir gün geçirmeye çalışırken menopoz belirtilerine benzer semptomlar yaşıyorum. Doktorların verdiği hormon baskılayıcı haplar sayesinde üç aydır menopoza girmiş gibi bir bazal durumda yaşıyorum” dedi.
Hastalığına teşhis konulmasının 10 yıl sürdüğünü açıklayan Yaiza, bu süreçte yoğun idrar yolu enfeksiyonları, mesane ağrısı, şişen göz kapakları ve dudaklar gibi belirtiler yaşadığını açıkladı.