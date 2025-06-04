https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/guney-korede-gorevden-azledilen-devlet-baskani-yerine-gelecek-isim-belli-oldu-secimi-lee-jae-myung-1096773297.html

Güney Kore'de görevden azledilen devlet başkanı yerine gelecek isim belli oldu: Seçimi Lee Jae-myung kazandı

Güney Kore'de görevden azledilen devlet başkanı yerine gelecek isim belli oldu: Seçimi Lee Jae-myung kazandı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre ülkenin yeni başkanı Lee Jae-myung oldu. Aralık 2024'ten itibaren devlet... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T00:27+0300

2025-06-04T00:27+0300

2025-06-04T00:29+0300

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Güney Kore'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Muhafazakar parti adayı olan Kim Moon-soo yenilgiyi kabul etti. Seçimi yüzde 48.90 oranla ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung kazandı.Lee görevden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan boşalan koltuğa yarından itibaren oturacak. Ülkede yaşanan azil süreci nedeniyle devlet başkanlığında geçiş süreci olamayacak. Lee Jae-myung Ulusal Meclis'teki yemin töreni sonrası Mavi Saray'dakini görevine başlayacak. Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Lee Jae-myung kimdir?Siyasi kariyerine 2005 yılında başlayan Lee Jae-myung 2010-2018 yıllarında Seongnam Belediye Başkanlığı ve 2018-2021'de Gyeonggi Eyalet Valiliği yaptı.Lee 2022 yılında yapılan devlet başkanı seçimlerinde rakibi Yoon Suk Yeol'a çok az bir farkla yenildi.Boynundan bıçaklanmıştıBusan kentinin Gadeok Adası'nda 2024 yılının başında katıldığı etkinlikte boynundan bıçaklanarak suikast girişimine uğrayan Lee Jae-myung, bu olayı siyasette nefretin sona ermesi için dönüm noktası olarak nitelendirdi.Lee ayrıca, Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetime karşı çıkarak kararı alan dönemin Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasında önemli rol oynadı.Yoon'un azil süreciÖnceki Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak meclisin oylamasıyla bu kararı kaldırılmış ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla Yoon geri adım atmak zorunda kalmıştı.Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/guney-kore-devlet-baskani-yoon-sikiyonetim-ilani-suc-degil--1092703715.html

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asya & pasifik, halk partisi (güney kore), güney kore, lee jae-myung, devlet başkanı