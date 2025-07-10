https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/grand-kartal-otel-felaketi-davasinda-4uncu-gun-gerginlik-cikti-avukatlar-salonu-terk-etti-1097780121.html
Grand Kartal Otel davasında 4'üncü gün: Gerginlik çıktı, avukatlar salonu terk etti
Grand Kartal Otel davasında 4'üncü gün: Gerginlik çıktı, avukatlar salonu terk etti
Sputnik Türkiye
Bolu Grand Kartal Otel yangını davasının dördüncü günü, yoğun güvenlik önlemleri altında sürüyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:00+0300
2025-07-10T13:00+0300
2025-07-10T13:02+0300
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciası, Türkiye’yi yasa boğmuştu. 78 can kaybı ve 133 yaralıyla sonuçlanan olayın ardından açılan davanın ilk duruşması bu hafta başında başlamıştı. Duruşmaların yapıldığı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, bugün dördüncü kez mahkeme salonuna dönüştü.Duruşmaya geniş katılım ve güvenlik önlemleriSabah saat 09.00'da başlayan duruşmada, sanıklar, hayatını kaybedenlerin aileleri, yangından kurtulanlar ve avukatlar salona alındı. Girişlerde sıkı polis kontrolü sağlanırken, kalabalığın ilk günlere göre azaldığı dikkat çekti. Davaya olan ilgi, kamuoyunda hâlâ yüksek.Bugünkü duruşmada, tutuksuz sanık olan baş aşçı Reşat B., mahkemeye savunmasını sundu. Reşat B., “Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Grill plate cihazı şov alanındadır. Önce şalteri, sonra cihazın düğmesini açarsınız, iki işlemle çalışır,” dedi.Reşat B., ayrıca, “Yangının çıktığı çöp kutusu geceden temizlenmiş olur. İtfaiyenin tespit ettiği eksikliklerden haberim yok. Çünkü canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum,” ifadelerini kullandı.Güvenlik kameraları i̇zletildiMahkeme başkanı, yangının çıktığı anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini tüm mutfak ve teknik personele izlettirdi. Görüntüler salonda sessizliği bozarken, dikkatle takip edildi.Duruşma salonunda gerilim: Avukatlar salonu terk ettiSavunma sırasında, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in sözlü tepkisi salonda tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sonrası bazı sanık avukatları duruşma salonunu terk etti.Davanın ilk üç gününde toplam 24 sanığın savunması alındı. Bugün itibarıyla savunma süreci devam ediyor. Mahkeme heyeti, tüm delilleri değerlendirerek karar sürecine ilerleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/kartalkaya-davasinda-adalet-arayisi-otel-yangininda-8-yakinini-kaybeden-avukat-salonu-terk-etti-1097656481.html
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kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın, otel yangını
Grand Kartal Otel davasında 4'üncü gün: Gerginlik çıktı, avukatlar salonu terk etti
13:00 10.07.2025 (güncellendi: 13:02 10.07.2025)
Bolu Grand Kartal Otel yangını davasının dördüncü günü, yoğun güvenlik önlemleri altında sürüyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı faciada 19’u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Bugünkü duruşmada baş aşçının savunması alınırken, avukatlar arasında gerginlik yaşandı.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciası, Türkiye’yi yasa boğmuştu. 78 can kaybı ve 133 yaralıyla sonuçlanan olayın ardından açılan davanın ilk duruşması bu hafta başında başlamıştı. Duruşmaların yapıldığı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, bugün dördüncü kez mahkeme salonuna dönüştü.
Duruşmaya geniş katılım ve güvenlik önlemleri
Sabah saat 09.00'da başlayan duruşmada, sanıklar, hayatını kaybedenlerin aileleri, yangından kurtulanlar ve avukatlar salona alındı. Girişlerde sıkı polis kontrolü sağlanırken, kalabalığın ilk günlere göre azaldığı dikkat çekti. Davaya olan ilgi, kamuoyunda hâlâ yüksek.
Bugünkü duruşmada, tutuksuz sanık olan baş aşçı Reşat B., mahkemeye savunmasını sundu. Reşat B., “Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Grill plate cihazı şov alanındadır. Önce şalteri, sonra cihazın düğmesini açarsınız, iki işlemle çalışır,” dedi.
Reşat B., ayrıca, “Yangının çıktığı çöp kutusu geceden temizlenmiş olur. İtfaiyenin tespit ettiği eksikliklerden haberim yok. Çünkü canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum,” ifadelerini kullandı.
Güvenlik kameraları i̇zletildi
Mahkeme başkanı, yangının çıktığı anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini tüm mutfak ve teknik personele izlettirdi. Görüntüler salonda sessizliği bozarken, dikkatle takip edildi.
Duruşma salonunda gerilim: Avukatlar salonu terk etti
Savunma sırasında, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in sözlü tepkisi salonda tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sonrası bazı sanık avukatları duruşma salonunu terk etti.
Davanın ilk üç gününde toplam 24 sanığın savunması alındı. Bugün itibarıyla savunma süreci devam ediyor. Mahkeme heyeti, tüm delilleri değerlendirerek karar sürecine ilerleyecek.