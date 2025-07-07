https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/kartalkaya-davasinda-adalet-arayisi-otel-yangininda-8-yakinini-kaybeden-avukat-salonu-terk-etti-1097656481.html

Kartalkaya davasında adalet arayışı: Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat salonu terk etti

Kartalkaya davasında adalet arayışı: Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat salonu terk etti

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin dava başladı. 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın ilk duruşmasında, 8 yakınını kaybeden avukat... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T11:18+0300

2025-07-07T11:18+0300

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta yaşanan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açılan davada, aralarında otel sahipleri, kamu görevlileri ve teknik personelin bulunduğu 32 sanık Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda oluşturulan özel salonda gerçekleştirildi.Geniş güvenlik önlemleri alındıDuruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Salonun içi ve çevresi güvenlik çemberine alındı. Kolluk kuvvetleri, salonun çevresindeki cadde ve sokakları araç trafiğine kapattı. Katılımcılar, salona iki aşamalı aramayla alındı.Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’de kurulan Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu üyeleri ve çok sayıda milletvekili izliyor.Cübbesini çıkarttı, salondan ayrıldıDuruşmanın en dikkat çeken anı, yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin’in sözleri oldu. Gültekin, "Bu olay karşısında savunmalarını yaparken gerçeğe aykırı beyanlarda bulunacak, sahte gözyaşı dökecek bu merhametsiz yüreklerin sözlerine tahammül edemeyeceğim" diyerek salondan ayrıldı. Duruşmaya ara verildi.Gültekin, konuşmasında şunları da söyledi:"8 evladını kaybeden babayım... Bu duruşmaya cübbemi çıkararak katılıyorum. 72 can da benim evlatlarım kadar kıymetliydi. Bu dünyada kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için çabalayacağım."Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri ve yöneticileri hakkında 78 kez olası kastla öldürme ve kasten yaralama suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis istendi.İddianamede ayrıca, kamu görevlileri, otelin teknik personeli, iş güvenliği uzmanları ve LPG bakım ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanık için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.Ne olmuştu?21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Yangının ardından başlatılan adli süreç kapsamında çok sayıda kişi hakkında dava açılmış, büyük ihmal zinciri ortaya çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/icisleri-bakanligindan-81-ile-genelge-nikah-ucretlerinde-degisiklik--1097651348.html

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