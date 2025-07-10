https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/grand-kartal-otel-davasinda-otel-sahibi-savunma-yapti-300-personelden-birinin-hatasini-bugun-burada-1097794866.html

Grand Kartal Otel davasında Otel Sahibi savunma yaptı: '300 personelden birinin hatasını bugün burada hepimiz çekiyoruz'

Grand Kartal Otel davasında Otel Sahibi savunma yaptı: '300 personelden birinin hatasını bugün burada hepimiz çekiyoruz'

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otel sahibi Halit Ergül savunma yaptı. Ergül, yangının aşçıların "şov bölümü"nde yapmaması gereken bir... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T22:36+0300

2025-07-10T22:36+0300

2025-07-10T22:36+0300

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gününde otel sahibi Halit Ergül, savunma yaptı.Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Halit Ergül, Grand Kartal Turizm AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu söyledi.Ergül, şirket bünyesinde 6 iş yerinin olduğunu aktararak, Damadı ve şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'ı aradığını anlatan Ergül, Ergül, personelin birçoğunun, "Aman bana sıçramasın." diye Gazelle Otel'de çalıştığını söylediğini savunarak, iş güvenliği ve denetim işleriyle muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'in ilgilendiğini anlattı.Ergül, Özdemir'in Kartalkaya'ya ayda bir gittiğini aktararak, "Hatta bana 'Araba eskidi, Kartalkaya'ya giderken zor oluyor.' dedi. Ben de ona 4x4 araba aldım rahat rahat gitsin diye." dedi.İtfaiye raporuna değinen Ergül, şöyle devam etti:Teknik personel şefi tutuklu sanık Tahsin Pekcan'ın Grand Kartal Otel'de değil, Gazelle Otel'de görev yaptığını aktaran Ergül, Yangın eğitimi verilip verilmediğinden haberiniz var mı?Şov alanını denetleyen biri var mı?Ergül, yangın müdahale ekibi ve yangın tatbikatıyla ilgili soruları, Resepsiyonda yangın alarm sisteminin çalışıp çalışmadığından haberi olup olmadığı sorulan Ergül, "Cezaevine girdiğimizde Hüseyin olduğunu söyledi." dedi.Ergül, yangın raporuyla ilgili denetimden bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine, Personele müşterileri uyandırmayın diye bir talimat verilip verilmediğinden haberiniz var mı?Bir soruya karşı Ergül, "Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen hemen her sene denetime gelirdi. Zeki Bey veya muhasebe birimiyle denetlerlerdi. Bu sene Gazelle'de kaldı denetmenler. Denetçileri Grand Kartal Otel'e (tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü) Ahmet Demir götürdü." dedi.Yangın ikaz kapalı mıydı, bilginiz var mıydı?Bir soruya karşılık Ergül, "Grill plate (elektrikli pişirme cihazı) bildiğim kadarıyla uzun süredir değişmedi. Zaten servis geliyordu bakıma. Değişmesi gerekseydi söylerlerdi." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/torba-yasa-ile-ormanlar-zeytinlikler-ve-meralar-sermayeye-aciliyor-iddiasiyla-ilgili-dmmden-1097794472.html

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hüseyin özer, halit ergül , ahmet demir, kartalkaya, kültür ve turizm bakanlığı, afad, duman