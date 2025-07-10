https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/torba-yasa-ile-ormanlar-zeytinlikler-ve-meralar-sermayeye-aciliyor-iddiasiyla-ilgili-dmmden-1097794472.html
'Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
'Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ormanlar, zeytinlikler ve meraların sermayeye açılacağı bununla beraber orman yangınlarının artacağı' şeklindeki... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T22:10+0300
2025-07-10T22:10+0300
2025-07-10T22:10+0300
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan bazı iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı."Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak” şeklindeki söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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dezenformasyonla mücadele merkezi, haberler, iddia
dezenformasyonla mücadele merkezi, haberler, iddia
'Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ormanlar, zeytinlikler ve meraların sermayeye açılacağı bununla beraber orman yangınlarının artacağı' şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu açıklandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan bazı iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
"Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak” şeklindeki söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak” yönündeki iddialar gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.