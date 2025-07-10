https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/torba-yasa-ile-ormanlar-zeytinlikler-ve-meralar-sermayeye-aciliyor-iddiasiyla-ilgili-dmmden-1097794472.html

'Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

'Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor' iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ormanlar, zeytinlikler ve meraların sermayeye açılacağı bununla beraber orman yangınlarının artacağı' şeklindeki... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T22:10+0300

2025-07-10T22:10+0300

2025-07-10T22:10+0300

türki̇ye

dezenformasyonla mücadele merkezi

haberler

iddia

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan bazı iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı."Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak” şeklindeki söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

türki̇ye

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2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi, haberler, iddia