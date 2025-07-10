https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fransa-cumhurbaskani-macronun-esi-brigitte-macrona-erkek-dogdu-iddiasinda-bulunan-iki-kadin-beraat-1097792925.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron’a erkek doğdu iddiasında bulunan iki kadın beraat etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron’a erkek doğdu iddiasında bulunan iki kadın beraat etti
Sputnik Türkiye
Paris Temyiz Mahkemesi, Brigitte Macron hakkında 'erkek doğdu' iddiasında bulunan iki kadının beraatına karar verdi. Mahkeme, söz konusu iddiaların ifade... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T19:33+0300
2025-07-10T19:33+0300
2025-07-10T19:33+0300
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Fransa mahkemesi, Brigitte Macron hakkında 'erkek doğdu' iddiasında bulunan iki kadına beraat verdi.Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 53 yaşındaki medyum Amandine Roy ve 49 yaşındaki blogger Natacha Rey’in ifade özgürlüğü kapsamında hukuki hakları olduğuna karar verildi. Mahkemede iki kadın, Paris elitlerinin 'devlet sırrını' örtbas etmeye çalıştığını ve bu süreçte kendilerine 'yetkililerce baskı' uygulandığını öne sürdü.Brigitte Macron’un avukatları ise müvekkillerinin bu karardan 'yıkıldığını' ve davayı Fransa Yargıtay’ına taşıyacaklarını açıkladı. Brigitte Macron'un eşi Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte İngiltere’de olduğu için duruşmaya katılamadığı ifade edildi.Amandine Roy ve Natacha Rey, Aralık 2021’de yayımlanan dört saatlik bir videoda Brigitte Macron’un aslında 1953 yılında 'Jean-Michel Trogneux' adlı bir erkek bebek olarak doğduğunu iddia etmişti. Kadınlar ayrıca Brigitte Macron’un ilk eşi Andre-Louis Auziere’in aslında hiç var olmadığını da aynı videoda öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/tokat-iddialariyla-gundeme-gelmisti-brigitte-macron-esi-emmanuel-macronu-gormezden-geldi-1097708791.html
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron’a erkek doğdu iddiasında bulunan iki kadın beraat etti
Paris Temyiz Mahkemesi, Brigitte Macron hakkında 'erkek doğdu' iddiasında bulunan iki kadının beraatına karar verdi. Mahkeme, söz konusu iddiaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, hakaret suçlamalarını reddetti. Brigitte Macron’un avukatları ise karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.
Fransa mahkemesi, Brigitte Macron hakkında 'erkek doğdu' iddiasında bulunan iki kadına beraat verdi.
Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 53 yaşındaki medyum Amandine Roy ve 49 yaşındaki blogger Natacha Rey’in ifade özgürlüğü kapsamında hukuki hakları olduğuna karar verildi. Mahkemede iki kadın, Paris elitlerinin 'devlet sırrını' örtbas etmeye çalıştığını ve bu süreçte kendilerine 'yetkililerce baskı' uygulandığını öne sürdü.
Brigitte Macron’un avukatları ise müvekkillerinin bu karardan 'yıkıldığını' ve davayı Fransa Yargıtay’ına taşıyacaklarını açıkladı. Brigitte Macron'un eşi Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte İngiltere’de olduğu için duruşmaya katılamadığı ifade edildi.
Amandine Roy ve Natacha Rey, Aralık 2021’de yayımlanan dört saatlik bir videoda Brigitte Macron’un aslında 1953 yılında 'Jean-Michel Trogneux' adlı bir erkek bebek olarak doğduğunu iddia etmişti. Kadınlar ayrıca Brigitte Macron’un ilk eşi Andre-Louis Auziere’in aslında hiç var olmadığını da aynı videoda öne sürdü.