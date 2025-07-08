https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/tokat-iddialariyla-gundeme-gelmisti-brigitte-macron-esi-emmanuel-macronu-gormezden-geldi-1097708791.html
'Tokat' iddiasıyla gündeme gelmişti: Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'u görmezden geldi
'Tokat' iddiasıyla gündeme gelmişti: Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'u görmezden geldi
Sputnik Türkiye
Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İngiltere ziyaretinde eşi Brigitte Macron’un uçağın merdivenlerinden inerken uzattığı eli tutmaması sosyal medyada... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T16:41+0300
2025-07-08T16:41+0300
2025-07-08T16:42+0300
dünya
avrupa
brigitte macron
emmanuel macron
kriz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097708074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f06cf5bf116bbaf5b202a570f97a707.jpg
İngiltere'yi eşi Brigitte Macron ile ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, havaalanında uçaktan inerken eşi tarafından görmezden gelindi. İngiltere'ye üç günlük resmi ziyarette bulunan Macron, uçaktan inerken eşi Brigitte'ye yardım eli uzattı ancak Bayan Macron bunu görmezden gelerek, korkuluklara tutunarak merdivenlerden inmeye devam etti.Sosyal medya üzerinde hızla yayılan videoda, elini bir süre havada tutan Macron'un daha sonra kendisini karşılamaya gelen kraliyet ailesine döndüğü görüldü. Dakikalar sonra arabaya binen Brigitte Macron'un, Emmanuel Macron'un yanında telefonuyla ilgilendiği görüldü.Geçen Mayıs ayında Vietnam'ı ziyaret eden çift, piste inen uçağın kapılarının açılmasıyla gündeme oturmuştu. Macron'un eşi Brigitte'in Macron'a tokat attığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. İddialara cevap veren Macron, eşiyle uçakta 'şakalaştığını' belirtmiş, bir sonraki basına yansıyan fotoğraflarında ele ele tutuşarak poz verdikleri görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tokat-iddialariyla-gundeme-oturmustu-macron-cifti-bu-sefer-ucaktan-el-ele-indi-1096586605.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097708074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a8e227a9d44a2ef826c46a9c3258900.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, brigitte macron, emmanuel macron, kriz
avrupa, brigitte macron, emmanuel macron, kriz
'Tokat' iddiasıyla gündeme gelmişti: Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'u görmezden geldi
16:41 08.07.2025 (güncellendi: 16:42 08.07.2025)
Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İngiltere ziyaretinde eşi Brigitte Macron’un uçağın merdivenlerinden inerken uzattığı eli tutmaması sosyal medyada gündem oldu. Çift, geçen Mayıs ayında Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'a 'tokat attığı' iddiasıyla sosyal medyada konuşulmuştu.
İngiltere'yi eşi Brigitte Macron ile ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, havaalanında uçaktan inerken eşi tarafından görmezden gelindi. İngiltere'ye üç günlük resmi ziyarette bulunan Macron, uçaktan inerken eşi Brigitte'ye yardım eli uzattı ancak Bayan Macron bunu görmezden gelerek, korkuluklara tutunarak merdivenlerden inmeye devam etti.
Sosyal medya üzerinde hızla yayılan videoda, elini bir süre havada tutan Macron'un daha sonra kendisini karşılamaya gelen kraliyet ailesine döndüğü görüldü. Dakikalar sonra arabaya binen Brigitte Macron'un, Emmanuel Macron'un yanında telefonuyla ilgilendiği görüldü.
Geçen Mayıs ayında Vietnam'ı ziyaret eden çift, piste inen uçağın kapılarının açılmasıyla gündeme oturmuştu. Macron'un eşi Brigitte'in Macron'a tokat attığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. İddialara cevap veren Macron, eşiyle uçakta 'şakalaştığını' belirtmiş, bir sonraki basına yansıyan fotoğraflarında ele ele tutuşarak poz verdikleri görülmüştü.