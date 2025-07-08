https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/tokat-iddialariyla-gundeme-gelmisti-brigitte-macron-esi-emmanuel-macronu-gormezden-geldi-1097708791.html

'Tokat' iddiasıyla gündeme gelmişti: Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'u görmezden geldi

'Tokat' iddiasıyla gündeme gelmişti: Brigitte Macron, eşi Emmanuel Macron'u görmezden geldi

Sputnik Türkiye

Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İngiltere ziyaretinde eşi Brigitte Macron’un uçağın merdivenlerinden inerken uzattığı eli tutmaması sosyal medyada... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T16:41+0300

2025-07-08T16:41+0300

2025-07-08T16:42+0300

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brigitte macron

emmanuel macron

kriz

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İngiltere'yi eşi Brigitte Macron ile ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, havaalanında uçaktan inerken eşi tarafından görmezden gelindi. İngiltere'ye üç günlük resmi ziyarette bulunan Macron, uçaktan inerken eşi Brigitte'ye yardım eli uzattı ancak Bayan Macron bunu görmezden gelerek, korkuluklara tutunarak merdivenlerden inmeye devam etti.Sosyal medya üzerinde hızla yayılan videoda, elini bir süre havada tutan Macron'un daha sonra kendisini karşılamaya gelen kraliyet ailesine döndüğü görüldü. Dakikalar sonra arabaya binen Brigitte Macron'un, Emmanuel Macron'un yanında telefonuyla ilgilendiği görüldü.Geçen Mayıs ayında Vietnam'ı ziyaret eden çift, piste inen uçağın kapılarının açılmasıyla gündeme oturmuştu. Macron'un eşi Brigitte'in Macron'a tokat attığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. İddialara cevap veren Macron, eşiyle uçakta 'şakalaştığını' belirtmiş, bir sonraki basına yansıyan fotoğraflarında ele ele tutuşarak poz verdikleri görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tokat-iddialariyla-gundeme-oturmustu-macron-cifti-bu-sefer-ucaktan-el-ele-indi-1096586605.html

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avrupa, brigitte macron, emmanuel macron, kriz