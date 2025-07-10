https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/fenerbahce-stat-ismi-sponsorlugu-icin-chobani-ile-gorusuyoruz--1097784186.html
Fenerbahçe açıkladı: 'Stadyum ismi sponsorluğu için Chobani ile görüşüyoruz'
Fenerbahçe açıkladı: 'Stadyum ismi sponsorluğu için Chobani ile görüşüyoruz'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, stadyum ismi ve forma göğüs sponsorluğu için iş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani ile görüştüklerini açıkladı. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T14:12+0300
2025-07-10T14:12+0300
2025-07-10T14:14+0300
spor
hamdi ulukaya
chobani
fenerbahçe
borsa i̇stanbul
sponsorluk
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Fenerbahçe Kulübü, stadyum ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren iş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani şirketi ile görüştüğünü açıkladı. Stad isim sponsorluğu için görüşülüyorFenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.Hamdi Ulukaya kimdir? Chobani markası nasıl doğdu?Forbes’in 2024 verilerine göre 2,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Hamdi Ulukaya, Chobani markasını oluşturan isim. Erzincan doğumlu olan iş insanı, Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldıktan sonra 1994’te İngilizce öğrenmek için ABD’ye gitti ve 1997 yılında University of Albany’de eğitim görmeye başladı.2002’de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Ulukaya, 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın aldı. Chobani markasını oluşturan Ulukaya, kısa süre içerisinde pazarda büyük yer edinirken, 2013 yılında dünyada yılın girişimcisi seçildi.
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hamdi ulukaya, chobani, fenerbahçe, borsa i̇stanbul, sponsorluk
hamdi ulukaya, chobani, fenerbahçe, borsa i̇stanbul, sponsorluk
Fenerbahçe açıkladı: 'Stadyum ismi sponsorluğu için Chobani ile görüşüyoruz'
14:12 10.07.2025 (güncellendi: 14:14 10.07.2025)
Fenerbahçe, stadyum ismi ve forma göğüs sponsorluğu için iş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani ile görüştüklerini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, stadyum ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren iş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani şirketi ile görüştüğünü açıkladı.
Stad isim sponsorluğu için görüşülüyor
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.
Hamdi Ulukaya kimdir? Chobani markası nasıl doğdu?
Forbes’in 2024 verilerine göre 2,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Hamdi Ulukaya, Chobani markasını oluşturan isim. Erzincan doğumlu olan iş insanı, Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldıktan sonra 1994’te İngilizce öğrenmek için ABD’ye gitti ve 1997 yılında University of Albany’de eğitim görmeye başladı.
2002’de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Ulukaya, 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın aldı. Chobani markasını oluşturan Ulukaya, kısa süre içerisinde pazarda büyük yer edinirken, 2013 yılında dünyada yılın girişimcisi seçildi.