https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/mourinhonun-yeni-ekip-arkadaslari-aciklandi-fenerbahcede-teknik-kadro-netlesti-1097693686.html

Mourinho’nun yeni ekip arkadaşları açıklandı: Fenerbahçe’de teknik kadro netleşti

Mourinho’nun yeni ekip arkadaşları açıklandı: Fenerbahçe’de teknik kadro netleşti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu hazırlıklarına başladı. Jose Mourinho’nun teknik heyetinde görev yapacak yeni yardımcıları netleşti. İşte detaylar… 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T12:25+0300

2025-07-08T12:25+0300

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spor

fenerbahçe

jose mourinho

süper lig

konyaspor

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Fenerbahçe, 2025-26 sezonuna hazırlık kapsamında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde dikkat çeken gelişme ise teknik direktör Jose Mourinho’nun yardımcılarının açıklanması oldu.Mourinho'nun ekibine katılan i̇simlerPortekizli teknik direktör, sezon öncesi teknik ekibini şekillendirdi. Mourinho’nun Fenerbahçe'deki yeni yardımcıları şöyle:Bu üç isim, sezonun ilk antrenmanında sahada yer aldı.Mourinho daha önce sinyali vermiştiGeçen sezon Süper Lig’in son haftasında Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, teknik heyetinde bazı değişiklikler olacağını duyurmuştu. Bu açıklama, yaz döneminde yapılacak revizyonun sinyali olarak değerlendirilmişti.Kimlerle yollar ayrıldı?Yeni yapılanma kapsamında Mourinho’nun uzun süredir birlikte çalıştığı ancak artık kadroda yer almayacak isimler şunlar:Bu isimlerin ayrılığıyla birlikte teknik kadro daha dinamik ve yeni bir yapı kazandı.İlk antrenman ve teknik heyetFenerbahçe’nin bugünkü ilk antrenmanında, teknik ekibe katılan yeni isimler aktif olarak görev aldı. Antrenman performanslarının takibi ve oyuncuların fiziksel gelişimiyle ilgili sorumluluk, başta kondisyoner Antonio Dias olmak üzere yeni ekipte olacak.

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fenerbahçe, jose mourinho, süper lig, konyaspor