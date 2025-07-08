Mourinho’nun yeni ekip arkadaşları açıklandı: Fenerbahçe’de teknik kadro netleşti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika Partisi' siyasi paradigmaları değiştirebilir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri intikam değil adalet istiyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat pahalılığına karşı ‘zam’ talepleri artıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Nelere hayranlık duyarız ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varis nedir, neden olur?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
15:10
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BRICS, Türkiye için bir ihtiyaç değil zorunluluktur’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
The Economist yazdı: Ukrayna’da ‘taht oyunları’
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Gölge CIA: ABD silahları olmadan Ukrayna en fazla altı ay dayanır
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD, HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkardı
19:10
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Doların egemenliği tehdit altında mı? Trump’tan ek gümrük vergisi hamlesi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025'in ilk 6 ayında 136 kadın katledildi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çorlu tren faciasının ardından geçen 7 yılda neler oldu?
12:22
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
13 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/mourinhonun-yeni-ekip-arkadaslari-aciklandi-fenerbahcede-teknik-kadro-netlesti-1097693686.html
Mourinho’nun yeni ekip arkadaşları açıklandı: Fenerbahçe’de teknik kadro netleşti
Mourinho’nun yeni ekip arkadaşları açıklandı: Fenerbahçe’de teknik kadro netleşti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, 2025-26 sezonu hazırlıklarına başladı. Jose Mourinho’nun teknik heyetinde görev yapacak yeni yardımcıları netleşti. İşte detaylar… 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:25+0300
2025-07-08T12:25+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
süper lig
konyaspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731441_0:421:2145:1627_1920x0_80_0_0_389336c35978bdd28505aeb42acaa7a0.jpg
Fenerbahçe, 2025-26 sezonuna hazırlık kapsamında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde dikkat çeken gelişme ise teknik direktör Jose Mourinho’nun yardımcılarının açıklanması oldu.Mourinho'nun ekibine katılan i̇simlerPortekizli teknik direktör, sezon öncesi teknik ekibini şekillendirdi. Mourinho’nun Fenerbahçe'deki yeni yardımcıları şöyle:Bu üç isim, sezonun ilk antrenmanında sahada yer aldı.Mourinho daha önce sinyali vermiştiGeçen sezon Süper Lig’in son haftasında Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, teknik heyetinde bazı değişiklikler olacağını duyurmuştu. Bu açıklama, yaz döneminde yapılacak revizyonun sinyali olarak değerlendirilmişti.Kimlerle yollar ayrıldı?Yeni yapılanma kapsamında Mourinho’nun uzun süredir birlikte çalıştığı ancak artık kadroda yer almayacak isimler şunlar:Bu isimlerin ayrılığıyla birlikte teknik kadro daha dinamik ve yeni bir yapı kazandı.İlk antrenman ve teknik heyetFenerbahçe’nin bugünkü ilk antrenmanında, teknik ekibe katılan yeni isimler aktif olarak görev aldı. Antrenman performanslarının takibi ve oyuncuların fiziksel gelişimiyle ilgili sorumluluk, başta kondisyoner Antonio Dias olmak üzere yeni ekipte olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/100-milyon-euro-panigi-osimhenden-galatasaraya-tamam-telefonu-1097691313.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731441_0:220:2145:1828_1920x0_80_0_0_7eca6b1cbdda3aedc9c1329cc7740263.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, jose mourinho, süper lig, konyaspor
fenerbahçe, jose mourinho, süper lig, konyaspor

Mourinho’nun yeni ekip arkadaşları açıklandı: Fenerbahçe’de teknik kadro netleşti

12:25 08.07.2025
© AA / Ali AtmacaJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Fenerbahçe, 2025-26 sezonu hazırlıklarına başladı. Jose Mourinho’nun teknik heyetinde görev yapacak yeni yardımcıları netleşti. İşte detaylar…
Fenerbahçe, 2025-26 sezonuna hazırlık kapsamında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesinde dikkat çeken gelişme ise teknik direktör Jose Mourinho’nun yardımcılarının açıklanması oldu.

Mourinho'nun ekibine katılan i̇simler

Portekizli teknik direktör, sezon öncesi teknik ekibini şekillendirdi. Mourinho’nun Fenerbahçe'deki yeni yardımcıları şöyle:
Antonio Dias (Kondisyoner)
Joao Tralhao
Pedro Machado
Bu üç isim, sezonun ilk antrenmanında sahada yer aldı.

Mourinho daha önce sinyali vermişti

Geçen sezon Süper Lig’in son haftasında Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, teknik heyetinde bazı değişiklikler olacağını duyurmuştu. Bu açıklama, yaz döneminde yapılacak revizyonun sinyali olarak değerlendirilmişti.

Kimlerle yollar ayrıldı?

Yeni yapılanma kapsamında Mourinho’nun uzun süredir birlikte çalıştığı ancak artık kadroda yer almayacak isimler şunlar:
Salvatore Foti
Giovanni Cerra
Luca Fatiga
Bu isimlerin ayrılığıyla birlikte teknik kadro daha dinamik ve yeni bir yapı kazandı.

İlk antrenman ve teknik heyet

Fenerbahçe’nin bugünkü ilk antrenmanında, teknik ekibe katılan yeni isimler aktif olarak görev aldı. Antrenman performanslarının takibi ve oyuncuların fiziksel gelişimiyle ilgili sorumluluk, başta kondisyoner Antonio Dias olmak üzere yeni ekipte olacak.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
SPOR
100 milyon euro paniği: Osimhen’den Galatasaray’a 'tamam' telefonu
11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала