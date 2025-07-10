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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Erivan, Paşinyan ve Aliyev arasındaki görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Erivan, Paşinyan ve Aliyev arasındaki görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Badalyan, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki görüşmenin başarılı olduğunu ve barış sürecinin uygulanması için... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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ermenistan
azerbaycan
nikol paşinyan
i̇lham aliyev
erivan
ermenistan dışişleri bakanlığı
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan yaptığı açıklamada, Erivan’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmeyi başarılı olarak değerlendirdiğini söyledi.Badalyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor ve barış sürecinin daha da ileriye götürülmesi için ciddi bir temel teşkil edebileceğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kremlin-azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-dogrudan-diyalogu-memnuniyetle-karsiliyoruz-1097784404.html
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ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, i̇lham aliyev, erivan, ermenistan dışişleri bakanlığı, abu dabi
ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, i̇lham aliyev, erivan, ermenistan dışişleri bakanlığı, abu dabi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Erivan, Paşinyan ve Aliyev arasındaki görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor

22:48 10.07.2025
© Sputnik / Kristina KormilitsinaAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Badalyan, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki görüşmenin başarılı olduğunu ve barış sürecinin uygulanması için ciddi bir temel oluşturabileceğini belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan yaptığı açıklamada, Erivan’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmeyi başarılı olarak değerlendirdiğini söyledi.
Badalyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor ve barış sürecinin daha da ileriye götürülmesi için ciddi bir temel teşkil edebileceğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.
Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (10 июля 2025). Абу-Даби - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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