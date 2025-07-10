https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ermenistan-disisleri-bakanligi-erivan-pasinyan-ve-aliyev-arasindaki-gorusmeyi-basarili-olarak-1097795364.html

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Erivan, Paşinyan ve Aliyev arasındaki görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Erivan, Paşinyan ve Aliyev arasındaki görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Badalyan, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki görüşmenin başarılı olduğunu ve barış sürecinin uygulanması için... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T22:48+0300

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dünya

ermenistan

azerbaycan

nikol paşinyan

i̇lham aliyev

erivan

ermenistan dışişleri bakanlığı

abu dabi

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan yaptığı açıklamada, Erivan’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmeyi başarılı olarak değerlendirdiğini söyledi.Badalyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmeyi başarılı olarak değerlendiriyor ve barış sürecinin daha da ileriye götürülmesi için ciddi bir temel teşkil edebileceğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kremlin-azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-dogrudan-diyalogu-memnuniyetle-karsiliyoruz-1097784404.html

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ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, i̇lham aliyev, erivan, ermenistan dışişleri bakanlığı, abu dabi