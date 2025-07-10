Dermatologlardan fikir birliği: Gerçekten işe yarayan cilt bakım ürünü bileşenleri açıklandı
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Dermatologlar, cilt bakımında en etkili 23 bileşeni belirledi. Retinoidler ve güneş kremi, bilimsel olarak onaylanan temel çözümler olarak öne çıkarken, popüler içerikler listeden çıkarıldı.
Journal of the American Academy of Dermatology'de yayınlanan Northwestern Üniversitesi liderliğindeki çalışma, 43 kurumda 62 üst düzey kozmetik dermatoloji uzmanıyla anket yaparak cilt sorunlarını çözmek için hangi bileşenlerin gerçekten etkili olduğunu ortaya koydu. 318 olası bileşenden sadece 23’ü, cilt bakımında bilimsel temele dayalı olarak onay aldı.
Retinoidler zirvede
Dermatologların listesinde ilk sırayı, A vitamini türevleri olan retinoidler aldı. Yapılan araştırmaya göre, kırışıklıklardan akneye, koyu lekelerden geniş gözeneklere kadar birçok cilt sorununu hedef alan bu bileşen, dermatologların yüzde 96'sı tarafından önerildi.
Güneş kremleri ne durumda?
Yapılan ankette bir diğer olmazsa olmaz ise güneş kremi oldu. Dermatologların yüzde 96’sı, mineral güneş kremlerinin ince çizgiler, kırışıklıklar ve kızarıklıkları önlemek için en etkili yol olduğunu belirtti. Aynı zamanda kimyasal güneş kremleri de yüzde 82,3’lük bir onay oranıyla cilt yaşlanmasını engellemeye yardımcı olarak listede yer aldı.
Cilt bakımında etkili olan 23 bileşen
Dermatologlar arasında yapılan anketlere göre cilt sorunlarına en iyi gelen 23 bileşenin listesi ise şu şekilde sıralandı:
İnce çizgiler ve kırışıklıklar:
Retinoidler
Mineral güneş kremi
Kimyasal güneş kremi
C vitamini
Akne:
Retinoidler
Benzoil peroksit
Salisilik asit
Azelaik asit
Klindamisin
Glikolik asit
Kızarıklık:
Mineral güneş kremi
Sülfasetamid-kükürt
Niacinamid
Yeşil tonlu ürünler
Metronidazol
Brimonidin
İvermektin
Koyu lekeler:
Hidrokinon
Retinoidler
Kojik asit
Traneksamik asit
Azelaik asit
Glikolik asit
C vitamini
Niacinamid
Geniş gözenekler:
Retinoidler
Yağlı cilt:
Retinoidler
Benzoil peroksit
Salisilik asit
Kuru cilt:
Vazelin
Seramidler
Amonyum laktat
Üre
Hyaluronik asit
Bunun yanında, araştırma sonuçlarında lüks cilt bakım ürünleri ve pahalı serumların içeriklerinin, dermatologlar tarafından onaylanmadığı bildirildi. Elbette bu anket sonucu tıbbi tavsiye teşkil etmiyor.