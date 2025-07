https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/dermatologlardan-fikir-birligi-gercekten-ise-yarayan-cilt-bakim-urunu-bilesenleri-aciklandi-1097757137.html

Dermatologlardan fikir birliği: Gerçekten işe yarayan cilt bakım ürünü bileşenleri açıklandı

Dermatologlardan fikir birliği: Gerçekten işe yarayan cilt bakım ürünü bileşenleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Dermatologlar, cilt bakımında en etkili 23 bileşeni belirledi. Retinoidler ve güneş kremi, bilimsel olarak onaylanan temel çözümler olarak öne çıkarken... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T00:02+0300

2025-07-10T00:02+0300

2025-07-10T00:02+0300

yaşam

northwestern üniversitesi

araştırma

cilt bakımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096884295_0:0:2650:1492_1920x0_80_0_0_5be51ffb7a918ae6f89a215c10aef86b.png

Journal of the American Academy of Dermatology'de yayınlanan Northwestern Üniversitesi liderliğindeki çalışma, 43 kurumda 62 üst düzey kozmetik dermatoloji uzmanıyla anket yaparak cilt sorunlarını çözmek için hangi bileşenlerin gerçekten etkili olduğunu ortaya koydu. 318 olası bileşenden sadece 23’ü, cilt bakımında bilimsel temele dayalı olarak onay aldı.Retinoidler zirvedeDermatologların listesinde ilk sırayı, A vitamini türevleri olan retinoidler aldı. Yapılan araştırmaya göre, kırışıklıklardan akneye, koyu lekelerden geniş gözeneklere kadar birçok cilt sorununu hedef alan bu bileşen, dermatologların yüzde 96'sı tarafından önerildi. Güneş kremleri ne durumda?Yapılan ankette bir diğer olmazsa olmaz ise güneş kremi oldu. Dermatologların yüzde 96’sı, mineral güneş kremlerinin ince çizgiler, kırışıklıklar ve kızarıklıkları önlemek için en etkili yol olduğunu belirtti. Aynı zamanda kimyasal güneş kremleri de yüzde 82,3’lük bir onay oranıyla cilt yaşlanmasını engellemeye yardımcı olarak listede yer aldı.Cilt bakımında etkili olan 23 bileşenDermatologlar arasında yapılan anketlere göre cilt sorunlarına en iyi gelen 23 bileşenin listesi ise şu şekilde sıralandı:İnce çizgiler ve kırışıklıklar:Akne:Kızarıklık:Koyu lekeler:Geniş gözenekler:Yağlı cilt:Kuru cilt:Bunun yanında, araştırma sonuçlarında lüks cilt bakım ürünleri ve pahalı serumların içeriklerinin, dermatologlar tarafından onaylanmadığı bildirildi. Elbette bu anket sonucu tıbbi tavsiye teşkil etmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/z-kusaginin-anlasilmaz-dilini-anlama-rehberi-en-cok-kullandiklari-20-jargon-1097700974.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cilt bakım ürünlerinin içerikleri