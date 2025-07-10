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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T19:57+0300
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dünya
recep tayyip erdoğan
avusturya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi. Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılmasının önemini belirttiği açıklandı.
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recep tayyip erdoğan, avusturya, türkiye
recep tayyip erdoğan, avusturya, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü

19:57 10.07.2025 (güncellendi: 19:59 10.07.2025)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi.
Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılmasının önemini belirttiği açıklandı.
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