https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-stocker-ile-telefonda-gorustu-1097793169.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T19:57+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

avusturya

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi. Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılmasının önemini belirttiği açıklandı.

avusturya

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recep tayyip erdoğan, avusturya, türkiye