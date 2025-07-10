https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-stocker-ile-telefonda-gorustu-1097793169.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T19:57+0300
2025-07-10T19:57+0300
2025-07-10T19:59+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
avusturya
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi. Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılmasının önemini belirttiği açıklandı.
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recep tayyip erdoğan, avusturya, türkiye
recep tayyip erdoğan, avusturya, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefonda görüştü
19:57 10.07.2025 (güncellendi: 19:59 10.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Avusturya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi.
Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılmasının önemini belirttiği açıklandı.