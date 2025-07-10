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CHP'nin kurultay davasının tarihi değişti: 15 Eylül'e ertelendi
CHP'nin kurultay davasının tarihi değişti: 15 Eylül'e ertelendi
Sputnik Türkiye
CHP'nin kurultay iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. 8 Eylül'de yapılacak duruşma 15 Eylül'e ertelendi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
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CHP’nin kurultaylarının iptali istemli davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın gelecek duruşmasının tarihi 8 Eylül 2025'ten15 Eylül 2025'e ertelendi. CHP'nin kurultay davasının Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği açıklandıCHP avukatlarının talebiyle ertelendiAnkara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/chp-kurultay-davasinda-gelisme-gorevsiz-karari-kaldirildi-1097494340.html
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chp, ankara, kurultay, olağanüstü kurultay, dava
chp, ankara, kurultay, olağanüstü kurultay, dava

CHP'nin kurultay davasının tarihi değişti: 15 Eylül'e ertelendi

17:44 10.07.2025 (güncellendi: 18:22 10.07.2025)
© Ahmet Serdar Eserchp
chp - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© Ahmet Serdar Eser
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CHP'nin kurultay iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. 8 Eylül'de yapılacak duruşma 15 Eylül'e ertelendi.
CHP’nin kurultaylarının iptali istemli davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın gelecek duruşmasının tarihi 8 Eylül 2025'ten15 Eylül 2025'e ertelendi. CHP'nin kurultay davasının Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği açıklandı

CHP avukatlarının talebiyle ertelendi

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
TÜRKİYE
CHP Kurultay davasında gelişme: Görevsizlik kararı kaldırıldı
1 Temmuz, 14:04
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