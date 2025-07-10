https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/chpnin-kurultay-davasinin-tarihi-degisti-15-eylule-ertelendi-1097791086.html
CHP'nin kurultay davasının tarihi değişti: 15 Eylül'e ertelendi
CHP'nin kurultay davasının tarihi değişti: 15 Eylül'e ertelendi
Sputnik Türkiye
CHP'nin kurultay iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. 8 Eylül'de yapılacak duruşma 15 Eylül'e ertelendi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T17:44+0300
2025-07-10T17:44+0300
2025-07-10T18:22+0300
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CHP’nin kurultaylarının iptali istemli davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın gelecek duruşmasının tarihi 8 Eylül 2025'ten15 Eylül 2025'e ertelendi. CHP'nin kurultay davasının Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği açıklandıCHP avukatlarının talebiyle ertelendiAnkara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/chp-kurultay-davasinda-gelisme-gorevsiz-karari-kaldirildi-1097494340.html
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chp, ankara, kurultay, olağanüstü kurultay, dava
chp, ankara, kurultay, olağanüstü kurultay, dava
CHP'nin kurultay davasının tarihi değişti: 15 Eylül'e ertelendi
17:44 10.07.2025 (güncellendi: 18:22 10.07.2025)
CHP'nin kurultay iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. 8 Eylül'de yapılacak duruşma 15 Eylül'e ertelendi.
CHP’nin kurultaylarının iptali istemli davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın gelecek duruşmasının tarihi 8 Eylül 2025'ten15 Eylül 2025'e ertelendi. CHP'nin kurultay davasının Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği açıklandı
CHP avukatlarının talebiyle ertelendi
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e erteledi.