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CHP Kurultay davasında gelişme: Görevsizlik kararı kaldırıldı
CHP Kurultay davasında gelişme: Görevsizlik kararı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T14:04+0300
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CHP'nin 38'inci kurultayı ile ilgili Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı. Davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilmesine hükmetti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz ettiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilen 13 Haziran 2025 tarihli itiraz dilekçesinde, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğu ve Erkan Aydın’ın 7 Temmuz 2018 ile 14 Nisan 2023 tarihleri arasında milletvekili olduğu belirtildi. Ayrıca dilekçede suç tarihinin 4-5 Kasım 2023 olduğu vurgulandı. Bu nedenle yargılamanın, genel hükümler kapsamında Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girdiği belirtildi.İtirazın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında "Siyasi Partiler Kanunu 112'nci maddesine aykırılık" iddiasıyla yargılanmaları talebiyle Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlendi.İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
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chp, kurultay, tüzük kurultayı
chp, kurultay, tüzük kurultayı

CHP Kurultay davasında gelişme: Görevsizlik kararı kaldırıldı

14:04 01.07.2025 (güncellendi: 14:10 01.07.2025)
© AA / CHP / Alp Eren KayaCHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / CHP / Alp Eren Kaya
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CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.
CHP'nin 38'inci kurultayı ile ilgili Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı. Davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edilmesine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilen 13 Haziran 2025 tarihli itiraz dilekçesinde, görevsizlik kararının hukuka aykırı olduğu ve Erkan Aydın’ın 7 Temmuz 2018 ile 14 Nisan 2023 tarihleri arasında milletvekili olduğu belirtildi. Ayrıca dilekçede suç tarihinin 4-5 Kasım 2023 olduğu vurgulandı. Bu nedenle yargılamanın, genel hükümler kapsamında Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girdiği belirtildi.
İtirazın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında "Siyasi Partiler Kanunu 112'nci maddesine aykırılık" iddiasıyla yargılanmaları talebiyle Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
TÜRKİYE
CHP’de kurultay tartışması: Mutlak Butlan nedir, karar çıkarsa ne olur?
27 Haziran , 11:02
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