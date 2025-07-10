https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/bursada-tekstil-fabrikasi-yandi-isyeri-sahibi-itfaiyeye-bicakla-saldirdi-1097793467.html

Bursa'da tekstil fabrikası yandı: İşyeri sahibi itfaiyeye bıçakla saldırdı

Bursa'da tekstil fabrikası yandı: İşyeri sahibi itfaiyeye bıçakla saldırdı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı bir tekstil mağazasının çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sırasında iş yeri... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T20:10+0300

2025-07-10T20:10+0300

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Bursa'da tekstil mağazasında çıkan yangın söndürülürken, iş yeri sahibi itfaiyecilere bıçakla saldırdı.Yıldırım ilçesinde bulunan 4 katlı bir tekstil mağazasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerce iş yerinde soğutma çalışmaları sürerken beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iş yeri sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, itfaiye ekipleriyle tartışmaya girdi.Tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Öfkeli şahıs, yanında taşıdığı bıçakla itfaiye personeline saldırmaya kalkıştı. Olay yerine müdahale eden polis ekipleri, biber gazı kullanarak şahsı etkisiz hale getirdi.

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