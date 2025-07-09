https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/3-ilde-orman-yangini-cikti-karayolu-ulasima-kapatildi-1097754251.html

3 ilde orman yangını çıktı: Karayolu ulaşıma kapatıldı

3 ilde orman yangını çıktı: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin üç farklı ilinde çıkan yangınlar, hem doğal alanları tehdit etti hem de ulaşımda aksamalara yol açtı. Bursa, Uşak ve Edirne’de çıkan yangınlara... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T20:21+0300

2025-07-09T20:21+0300

2025-07-09T20:21+0300

türki̇ye

uşak

bursa

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edirne emniyet müdürlüğü

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yangın söndürme

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Bursa, Uşak ve Edirne’de çıkan orman yangınlarına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye aracı ve helikopterle müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.Uşak’ta ise tarım arazisinde başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda kara aracı sevk edilirken, hava araçları da söndürme çalışmalarına katılıyor. Bölgedeki çiftçilerin traktörleriyle çalışmalara destek verdiği bildirildi.Edirne'nin Küçükdöllük köyünde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevredeki mera alanlarına yayıldı. Güvenlik gerekçesiyle Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden kara yolu trafiğe kapatıldı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, Karayolları ve Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/balikesir-sindirgida-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-alevlere-mudahale-ediliyor-1097713844.html

türki̇ye

uşak

bursa

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