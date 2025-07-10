https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/borcsuz-arac-firsati-devlet-sahipsiz-araclari-satisa-cikariyor-1097782913.html

Borçsuz araç fırsatı: Devlet sahipsiz araçları satışa çıkarıyor

Borçsuz araç fırsatı: Devlet sahipsiz araçları satışa çıkarıyor

Sputnik Türkiye

Devlet, otoparklarda çürümeye terk edilen araçlar için harekete geçti. 6 ay içinde alınmayan trafikten men veya terk edilmiş araçlar satışa çıkarılacak... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T13:43+0300

2025-07-10T13:43+0300

2025-07-10T13:43+0300

ekonomi̇

araç

satış

otomobil

ikinci el otomobil

otomotiv

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Devlet, uzun süredir otoparklarda bekleyen trafikten men edilen ve terk edilmiş araçlarla ilgili önemli bir adım attı. Milli Emlak Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, bu araçlar artık kamu eliyle satışa sunulacak. Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, satın aldıkları araçlarla birlikte önceki borçları devralmak zorunda kalmayacak.🔹 6 ay i̇çinde alınmayan araçlar satılacakYeni tebliğe göre, trafikten men edilen ya da otoparka çekilen araçların sahiplerine yazılı bildirim yapılacak. Bildirimde, aracın otoparkta olduğu ve 6 ay içinde teslim alınmaması hâlinde satılacağı açıkça belirtilecek. Adresi bilinen kişilere ayrıca uyarı mektubu gönderilecek.🔹 Araçlar satış öncesi detaylı i̇ncelemeye alınacakHer araç, satıştan önce uzman bir ekip tarafından incelenecek. Eğer araç hurda durumundaysa, sadece lisanslı geri dönüşüm firmalarına satışı yapılacak. Hurda olmayan araçlar ise kamu ihalesi yoluyla açık satışa sunulacak.🔹 Borçlar yeni sahibe geçmeyecekSatılan araçların önceki sahibine ait vergi, ceza gibi borçlar yeni alıcıya geçmeyecek. Ancak araç üzerinde haciz veya rehin varsa, bu durum satış bedeli üzerinden değerlendirmeye alınacak.🔹 Gelir önce masraflara gidecek, kalanı sahibe verilecekAraç satışından elde edilen gelir ilk olarak çekici, otopark ve benzeri masrafları karşılamak için kullanılacak. Geriye para kalırsa önce alacaklılara, ardından araç sahibine aktarılacak. Eğer araç sahibi bulunamazsa, kalan tutar 5 yıl boyunca saklanacak. Bu sürede başvuru yapılmazsa Hazine’ye devredilecek.🔹 Yeni sahip, 1 ay i̇çinde aracı üzerine almak zorundaAraç alıcısı, noter aracılığıyla 1 ay içinde aracı kendi adına tescil ettirmek zorunda. Bu süre içinde işlem yapılmazsa, noter aracı otomatik olarak alıcının üzerine kaydedecek.🔹 Satış süreci en fazla 5 ay sürecekTrafik birimlerinden bildirilen araçların satış işlemi en geç 5 ay içinde tamamlanacak. Satılamayan araçlar kamu kurumlarına devredilebilecek. İki kez ihaleye çıkıp alıcı bulamayan araçlar, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye, belirlenen değer üzerinden satılabilecek.

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araç, satış, otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv