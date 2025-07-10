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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sigaraya-yeni-zamla-fiyatlar-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-guncellendi-1097769975.html
Sigaraya yeni zamla fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları güncellendi
Sigaraya yeni zamla fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları güncellendi
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası ÖTV'ye gelen zamlar sigara fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Tekel... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T10:44+0300
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Temmuz ayının gelmeyesiyle beraber sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Imperial Tabacco grubu, 10 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyadan paylaşılırken "Sigara fiyatları ne kadar","Hangi sigara gruplarına zam geldi" gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Imperial sigara gurubuna bir güncelleme daha geldi" ifadelerine yer verdi.Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?Zam sonrası Imperial Tabacco grubunda:En ucuz sigara: 79 TLEn pahalı sigara: 93 TL oldu.Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 10 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:
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sigara, sigara fiyatları 2025, sigara fiyatları, en düşük sigara fiyatı, güncel sigara fiyatları

Sigaraya yeni zamla fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları güncellendi

10:44 10.07.2025
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası ÖTV'ye gelen zamlar sigara fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini paylaştı. En ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara 93 TL oldu.
Temmuz ayının gelmeyesiyle beraber sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Imperial Tabacco grubu, 10 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyadan paylaşılırken "Sigara fiyatları ne kadar","Hangi sigara gruplarına zam geldi" gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor.
Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Imperial sigara gurubuna bir güncelleme daha geldi" ifadelerine yer verdi.

Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?

Zam sonrası Imperial Tabacco grubunda:
En ucuz sigara: 79 TL
En pahalı sigara: 93 TL oldu.
Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 10 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:

Sigara Grubu

En Ucuz Sigara

En Pahalı Sigara

Imperial Tobacco

79 TL

93 TL

BAT Grubu

80 TL

96 TL

JTI Grubu

79 TL

91 TL

Philip Morris

85 TL

94 TL

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