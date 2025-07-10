https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sigaraya-yeni-zamla-fiyatlar-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-guncellendi-1097769975.html

Sigaraya yeni zamla fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları güncellendi

Sigaraya yeni zamla fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları güncellendi

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası ÖTV'ye gelen zamlar sigara fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Tekel... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T10:44+0300

2025-07-10T10:44+0300

2025-07-10T10:44+0300

ekonomi̇

sigara

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güncel sigara fiyatları

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Temmuz ayının gelmeyesiyle beraber sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Imperial Tabacco grubu, 10 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyadan paylaşılırken "Sigara fiyatları ne kadar","Hangi sigara gruplarına zam geldi" gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Imperial sigara gurubuna bir güncelleme daha geldi" ifadelerine yer verdi.Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?Zam sonrası Imperial Tabacco grubunda:En ucuz sigara: 79 TLEn pahalı sigara: 93 TL oldu.Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 10 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:

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2025

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