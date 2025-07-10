https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/sigaraya-yeni-zamla-fiyatlar-degisti-en-ucuz-ve-pahali-sigara-fiyatlari-guncellendi-1097769975.html
Sigaraya yeni zamla fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları güncellendi
Sigaraya yeni zamla fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları güncellendi
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası ÖTV'ye gelen zamlar sigara fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Tekel... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T10:44+0300
2025-07-10T10:44+0300
2025-07-10T10:44+0300
ekonomi̇
sigara
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en düşük sigara fiyatı
güncel sigara fiyatları
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Temmuz ayının gelmeyesiyle beraber sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Imperial Tabacco grubu, 10 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyadan paylaşılırken "Sigara fiyatları ne kadar","Hangi sigara gruplarına zam geldi" gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Imperial sigara gurubuna bir güncelleme daha geldi" ifadelerine yer verdi.Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?Zam sonrası Imperial Tabacco grubunda:En ucuz sigara: 79 TLEn pahalı sigara: 93 TL oldu.Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 10 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:
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sigara, sigara fiyatları 2025, sigara fiyatları, en düşük sigara fiyatı, güncel sigara fiyatları
sigara, sigara fiyatları 2025, sigara fiyatları, en düşük sigara fiyatı, güncel sigara fiyatları
Sigaraya yeni zamla fiyatlar değişti: En ucuz ve pahalı sigara fiyatları güncellendi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası ÖTV'ye gelen zamlar sigara fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini paylaştı. En ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara 93 TL oldu.
Temmuz ayının gelmeyesiyle beraber sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Imperial Tabacco grubu, 10 Temmuz 2025 itibarıyla sigaraya zam yaptığını duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyadan paylaşılırken "Sigara fiyatları ne kadar","Hangi sigara gruplarına zam geldi" gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor.
Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Imperial sigara gurubuna bir güncelleme daha geldi" ifadelerine yer verdi.
Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı sigara ne kadar?
Zam sonrası Imperial Tabacco grubunda:
En pahalı sigara: 93 TL oldu.
Temmuz ayının ilk haftasında, diğer sigara gruplarında da benzer fiyat artışları görüldü. İşte 10 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları:
Sigara Grubu
En Ucuz Sigara
En Pahalı Sigara
Imperial Tobacco
79 TL
93 TL
BAT Grubu
80 TL
96 TL
JTI Grubu
79 TL
91 TL
Philip Morris
85 TL
94 TL