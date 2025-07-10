https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/bilim-dunyasi-saskin-marsta-16-bin-kilometrelik-eski-nehir-yataklari-kesfedildi-1097786749.html

Bilim dünyası şaşkın: Mars’ta 16 bin kilometrelik eski nehir yatakları keşfedildi

Bilim dünyası şaşkın: Mars’ta 16 bin kilometrelik eski nehir yatakları keşfedildi

Sputnik Türkiye

Mars’ın güney bölgelerinde 16 bin kilometre uzunluğunda eski nehir yataklarına rastlandı. Bu bulgu, Kızıl Gezegen’in geçmişte düşündüğümüzden çok daha ıslak... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T15:39+0300

2025-07-10T15:39+0300

2025-07-10T15:39+0300

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Mars'ın geçmişine dair heyecan verici yeni bir keşif, gezegenin uzun süre sıvı su barındırdığını ortaya koydu. Open University doktora öğrencisi Adam Losekoot ve ekibi, Mars'ın kraterlerle dolu güney yüksek arazilerinde yaklaşık 10 bin mil (16 bin km) uzunluğunda antik nehir yataklarının izine rastladı.Bu keşif, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ve Mars Global Surveyor uydularından elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülerin detaylı analiziyle yapıldı.Keşfedilen alan Avustralya'dan büyükİzlerin bulunduğu bölge, yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu yüzey, kıyasla Avustralya’dan daha büyük bir bölgeye denk geliyor. Bu büyüklük, Mars’ın yüzeyindeki geçmiş su hareketliliğini yeniden değerlendirmeye zemin hazırlıyor.Beklenmedik bir bölgede su i̇zleriLosekoot, "Mars'ta geçmişte suya dair pek çok iz bulundu; ancak bu bölge özel çünkü uzun süredir burada suyun hiç var olmadığı düşünülüyordu" dedi. Uzmanlara göre, bu nehir yatakları büyük olasılıkla bölgesel yağmur veya kar erimeleri ile beslenmiş olabilir.Ters nehirler: Yüzey altından yükselen yapılarAraştırmacılar, Noachis Terra (Nuh’un Toprakları) adı verilen bölgede, “fluvial sinuöz sırtlar” adı verilen jeolojik yapılara odaklandı. Bu sırtlar, eski nehir yataklarına ait tortul tabakaların, zamanla çevredeki daha yumuşak zeminlerin aşınmasıyla yüzeye çıkması sonucu oluşuyor.Bazı nehir yataklarının genişliği bir milden (yaklaşık 1,6 km) fazla, uzunlukları ise birkaç kilometreyi buluyor. Görüntülerde, nehirlerin kraterlerin içine aktığı ve ardından krater duvarlarını aşarak yoluna devam ettiği görüldü.3.7 milyar yıl önce sulu bir MarsKeşif, Mars’ın yaklaşık 3.7 milyar yıl önce, bugünkü kurak ve donuk yapısından çok daha farklı olduğunu gösteriyor. O dönemde gezegenin atmosferi daha kalın, yüzeyi ise sıvı suyla kaplıydı. Ancak zamanla manyetik alanını kaybeden Mars, Güneş rüzgarlarının etkisiyle atmosferini ve suyunu büyük ölçüde yitirdi.Mars’ın derinliklerinde su hala var mı?Nisan 2025’te yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Mars’ın kutuplarının ötesinde, derin yeraltı su rezervuarlarının bulunma ihtimali yüksek. Bu bulgular, Kızıl Gezegen’de geçmişte yaşam için elverişli koşulların yaygın olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ingiltere-prensi-george-12-yasina-basiyor-kati-kraliyet-protokolu-basliyor-babasi-prens-williamdan-1097783562.html

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