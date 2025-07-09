https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ameliyat-olmustu-mehmet-murat-calik-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1097744060.html
Ameliyat olmuştu: Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Ameliyat olmuştu: Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, 4 Temmuz Cuma günü geçirdiği ameliyatın... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T13:37+0300
2025-07-09T13:37+0300
2025-07-09T14:19+0300
türki̇ye
mehmet murat çalık
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
adli tıp kurumu
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Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık yeniden hastaneye sevk edildi. Çalık’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevi sürecinin devam edip etmeyeceği konusunda nihai kararı Adli Tıp Kurumu verecek. Kurumun yapacağı değerlendirme, tahliye sürecinin önünü açabilir.Çalık, 4 Haziran’da İstanbul Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledilmişti. Naklin ardından sağlık durumunun kötüleştiği rapor edilmiş ve 23 Haziran’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.18 kilo kaybettiGeçmişte iki kez kanser tedavisi gören Murat Çalık, cezaevi sürecinde ciddi kilo kaybı yaşadı. Avukatları, “Sağlık durumu cezaevi şartlarına uygun değildir ve kanser geçirme riski çok yüksektir” ifadeleriyle tahliye talebinde bulunmuştu.Çalık’ın kemik iliğinden alınan örneklerde, lösemiye işaret eden hücrelerin sınır değerde olduğu bildirildi. Ayrıca, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı ve bu durumun cezaevi koşullarında daha da kötüleşebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/chpli-belediyelere-operasyon-hangi-baskanlar-tutuklandi-oy-oranlari-ne-kadardi-1097729869.html
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mehmet murat çalık, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adli tıp kurumu
mehmet murat çalık, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adli tıp kurumu
Ameliyat olmuştu: Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
13:37 09.07.2025 (güncellendi: 14:19 09.07.2025)
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, 4 Temmuz Cuma günü geçirdiği ameliyatın ardından cezaevine gönderildi. Cezaevinde rahatsızlanan Çalık, tekrar hastaneye kaldırıldı.
Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık yeniden hastaneye sevk edildi. Çalık’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevi sürecinin devam edip etmeyeceği konusunda nihai kararı Adli Tıp Kurumu verecek. Kurumun yapacağı değerlendirme, tahliye sürecinin önünü açabilir.
Çalık, 4 Haziran’da İstanbul Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledilmişti. Naklin ardından sağlık durumunun kötüleştiği rapor edilmiş ve 23 Haziran’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Murat Çalık, cezaevi sürecinde ciddi kilo kaybı yaşadı. Avukatları, “Sağlık durumu cezaevi şartlarına uygun değildir ve kanser geçirme riski çok yüksektir” ifadeleriyle tahliye talebinde bulunmuştu.
Çalık’ın kemik iliğinden alınan örneklerde, lösemiye işaret eden hücrelerin sınır değerde olduğu bildirildi. Ayrıca, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı ve bu durumun cezaevi koşullarında daha da kötüleşebileceği ifade edildi.