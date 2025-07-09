https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/ameliyat-olmustu-mehmet-murat-calik-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1097744060.html

Ameliyat olmuştu: Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Ameliyat olmuştu: Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, 4 Temmuz Cuma günü geçirdiği ameliyatın... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T13:37+0300

2025-07-09T13:37+0300

2025-07-09T14:19+0300

türki̇ye

mehmet murat çalık

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

adli tıp kurumu

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Tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Çalık yeniden hastaneye sevk edildi. Çalık’ın sağlık durumu nedeniyle cezaevi sürecinin devam edip etmeyeceği konusunda nihai kararı Adli Tıp Kurumu verecek. Kurumun yapacağı değerlendirme, tahliye sürecinin önünü açabilir.Çalık, 4 Haziran’da İstanbul Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledilmişti. Naklin ardından sağlık durumunun kötüleştiği rapor edilmiş ve 23 Haziran’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.18 kilo kaybettiGeçmişte iki kez kanser tedavisi gören Murat Çalık, cezaevi sürecinde ciddi kilo kaybı yaşadı. Avukatları, “Sağlık durumu cezaevi şartlarına uygun değildir ve kanser geçirme riski çok yüksektir” ifadeleriyle tahliye talebinde bulunmuştu.Çalık’ın kemik iliğinden alınan örneklerde, lösemiye işaret eden hücrelerin sınır değerde olduğu bildirildi. Ayrıca, bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı ve bu durumun cezaevi koşullarında daha da kötüleşebileceği ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

mehmet murat çalık, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), adli tıp kurumu