https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdli-ekonomist-sachstan-ukraynaya-silah-sevkiyatina-iliskin-tepki-daha-fazla-artirilmaz-1097763931.html
ABD’li ekonomist Sachs’tan Ukrayna'ya silah sevkiyatına ilişkin tepki: ‘Daha fazla artırılmaz’
ABD’li ekonomist Sachs’tan Ukrayna'ya silah sevkiyatına ilişkin tepki: ‘Daha fazla artırılmaz’
Sputnik Türkiye
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Washington’un Kiev rejimine silah yardımını veya finansmanını önemli ölçüde artırmayacağını çünkü Başkan Donald Trump'ın... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T07:49+0300
2025-07-10T07:49+0300
2025-07-10T08:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
jeffrey sachs
donald trump
ukrayna
pentagon
rusya
silah yardımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097763787_0:80:3077:1810_1920x0_80_0_0_ae84bc8aafa419867e8b328e8eaf2dfa.jpg
ABD'li ekonomist ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya silah yardımını artırma kararını değerlendirdi.Sachs, “ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırma veya finanse etme rolünü önemli ölçüde artıracağını hâlâ düşünmüyorum. Trump'ın tabanı da dahil olmak üzere Amerikan halkının bu savaşa hiçbir ilgisi yok. Bu, başından beri bir derin devlet projesiydi ve öyle olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.‘Trump, net bir strateji olmadan hareket ediyor’ABD Başkanı’nın bir strateji geliştirmek için gereken bilgi, odaklanma ve profesyonel ekipten yoksun olduğunu dile getiren ünlü ekonomist, Trump’ın doğaçlama hareket ettiğini ama her zaman başarılı olamadığını belirterek, “Saldırgan davranışlarının, başkalarının itaat etmesini sağladığına inanıyor, ancak gerçekte bunu sadece biçimsel olarak yapıyor. Sonuç olarak, stratejik sonuçlar açısından çok az şey başarıyor” dedi.Trump’ın, Ukrayna çatışmasının altında yatan nedenleri anlamaya çalışmadığını ve duruma göre önlemler almayı tercih ettiğini kaydeden Sachs, “Krizin özüne inmek bilgi, siyasi beceri ve ciddi diplomasi gerektirir. Biz bunu göremiyoruz” diye kaydetti.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya daha fazla silah vermeyi vaat etmiş, ama söz konusu her şeyden önce savunma amaçlı silahlar olduğunu belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya ek savunma silahları gönderileceğini kaydetmişti.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/trump-bakir-ithalatina-yuzde-50-vergi-uygulanacagini-acikladi-aptal-liderlerimiz-neden-bu-1097760051.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097763787_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34400e11e052a3feb79b74bed5102804.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, jeffrey sachs, donald trump, ukrayna, pentagon, rusya, silah yardımı
abd, jeffrey sachs, donald trump, ukrayna, pentagon, rusya, silah yardımı
ABD’li ekonomist Sachs’tan Ukrayna'ya silah sevkiyatına ilişkin tepki: ‘Daha fazla artırılmaz’
07:49 10.07.2025 (güncellendi: 08:14 10.07.2025)
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Washington’un Kiev rejimine silah yardımını veya finansmanını önemli ölçüde artırmayacağını çünkü Başkan Donald Trump'ın seçmenleri dahil Amerikan halkının bu savaşa hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.
ABD'li ekonomist ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya silah yardımını artırma kararını değerlendirdi.
Sachs, “ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırma veya finanse etme rolünü önemli ölçüde artıracağını hâlâ düşünmüyorum. Trump'ın tabanı da dahil olmak üzere Amerikan halkının bu savaşa hiçbir ilgisi yok. Bu, başından beri bir derin devlet projesiydi ve öyle olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
‘Trump, net bir strateji olmadan hareket ediyor’
ABD Başkanı’nın bir strateji geliştirmek için gereken bilgi, odaklanma ve profesyonel ekipten yoksun olduğunu dile getiren ünlü ekonomist, Trump’ın doğaçlama hareket ettiğini ama her zaman başarılı olamadığını belirterek, “Saldırgan davranışlarının, başkalarının itaat etmesini sağladığına inanıyor, ancak gerçekte bunu sadece biçimsel olarak yapıyor. Sonuç olarak, stratejik sonuçlar açısından çok az şey başarıyor” dedi.
Trump’ın, Ukrayna çatışmasının altında yatan nedenleri anlamaya çalışmadığını ve duruma göre önlemler almayı tercih ettiğini kaydeden Sachs, “Krizin özüne inmek bilgi, siyasi beceri ve ciddi diplomasi gerektirir. Biz bunu göremiyoruz” diye kaydetti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya daha fazla silah vermeyi vaat etmiş, ama söz konusu her şeyden önce savunma amaçlı silahlar olduğunu belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya ek savunma silahları gönderileceğini kaydetmişti.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm çabalarını engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve “ateşle oynamak” olduğunu defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.